Киностудию Metro-Goldwyn-Mayer продают. Такая необходимость возникла из-за больших долгов компаний, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что официальный процесс продажи студии уже начали. Холдинг планирует совершить сделку через инвестиционные банки, в качестве консультантов MGM привлекла Morgan Stanley і LionTree LLC.

Стоимость студии оценили всего в $5,5 миллиардов. Примечательно, что компания уже не первый раз рассматривает возможность продажи, однако ранее покупатели не были готовы заплатить цену, выставленную MGM.

В этот раз компания ожидает, что сможет вызвать интерес не только у представителей Голливуда, но и у международных медиакомпаний и частных инвесторов.

Напомним, в январе, когда владельцы MGM вели переговоры о ее продаже, на студию претендовали Apple и Netflix. Тогда стоимость актива оценивалась в $10 миллиардов.

В 2010 году MGM приобрели инвестиционные фонды Anchorage Capital, Highland Capital и Solus Alternative Asset Management. Им удалось «раскрутить» практически убыточную студию за счет ее богатой библиотеки контента.

Студии принадлежат такие известные картины как «Робокоп», «Рокки», «Терминатор», «Молчание ягнят», трилогия «Хоббит» и сериал «Викинги». Кроме того MGM является совладелицей прав на фильмы о Джеймсе Бонде.

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