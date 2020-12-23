lifecell запускает музыкальный сервис lifecell music

lifecell представил собственный музыкальный сервис. Подписчики сервиса lifecell music могут слушать музыку без платы за трафик, сообщает пресс-служба.

Сервис предлагает пользователям доступ к фонотеке, включающей в себя 10 миллионов треков украинских и зарубежных исполнителей. Приложение формирует для каждого подписчика персональный плейлист, основываясь на предпочтениях слушателя. Также сервис позволяет загружать треки и слушать их офлайн. Кроме того, в lifecell music доступна функция «Радио». трафик во время использования приложения не тарифицируется.

Отмечается, что оформить подписку на lifecell music можно за 99 грн на 30 дней или 3,5 грн в день. В течение года подписка на lifecell music станет доступной в тарифах lifecell по акционной цене: абоненты смогут подключить дисконтные тарифы (семейная и студенческая подписка).

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