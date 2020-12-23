«Укртелеком» утратил первенство на рынке фиксированного широкополосного доступа к интернету. Новым лидером в сегменте стал Киевстар, передает UBR.

Сообщается, что по итогам третьего квартала текущего года пользователей проводного интернета «Укртелеком» насчитывалось почти 1,1 миллион. Однако Киевстар к началу декабря обслуживал уже 1,102 млн пользователей «Домашнего интернета».

По словам руководителя пресс-службы «Укртелекома» Михаила Шуранов, что причиной таких изменений послужили «агрессивные ценовые предложения» Киевстара. Из-за этого, считает Шуранов, крупнейший мобильный оператор смог получить первенство и на рынке ШПД.

«Мы делаем ставку на развитие в небольших населенных пунктах – это требует строительства, что является более устойчивым развитием сети. Мы активно подключаем социальные объекты и сообщества. В крупных городах мы делаем ставку на локальные модернизации с меди на оптику», – сказал он.

Отмечается, что за июль-сентябрь текущего года «Укртелеком» построил 7 тыс. км «оптики», покрытие сети достигло 2760 населенных пунктов. Покрытие фиксированной сети Киевстар составляет 4,2 млн домохозяйств в 124 городах Украины.

Кроме того, по словам Шуранова, у «Укртелекома» постоянно страдает медная инфраструктура, подвергаясь кражам и повреждениям. При том, что оптическая база оператора растет, медная снижается как раз из-за этих факторов.

Напомним, за третий квартал «Укртелеком» заработал на предоставлении услуг более 1,6 млрд грн. Из всей суммы доход от телекоммуникационных услуг составил 1,23 млрд грн, в частности от интернет-услуг — 520 млн грн.

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