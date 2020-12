Sony Pictures выпустит три новых фильма и семь сериалов. В основу лягут игры PlayStation, передает CyberSport.ru.

Как сообщил глава киностудии Тони Винчикерра, данные картины будут выпущены в рамках программы One Sony, которая предусматривает интеграцию различных подразделений Sony. В этом случае речь идет об игровом и кинонаправлениях.

Какие именно игры будут экранизированы Винчикерра не сказал. Вероятно, в эту десятку попадут экранизации Uncharted и The Last of Us. К слову, съемки первой уже завершены, и картина находится на постпродакшене. Что касается сериала по мотивам The Last of Us, на данный момент известно толькото, что за него возьмется создатель игры Нил Дракманн и шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин.

Напомним, в начале месяца стало известно о намерении Sony выкупить платформу аниме Crunchyroll, принадлежащую AT&T. Вероятно, сервис станет частью анимационного дистрибутора Funimation Global Group. Владельцем дистрибутора аниме Funimation компания стала в 2017 году.

