Star Media запускает сервис для борьбы с пиратством. ContentScan способен автоматически обнаруживать и удалять нелегальный контент, сказано на сайте компании.

По словам создателей сервиса, ContentScan может увеличить эффективность защиты контента до 100%. Софт уже был опробован, когда в рамках антипиратского меморандума около 3 млн пиратских ссылок.

Сервис основан на технологии машинного обучения, что позволяет автоматически осуществлять процесс поиска и удаления пиратского контента. Благодаря этому под защитой оказывается неограниченное количество произведений, а сама защита становится более доступной для монетизации всего созданного контента.

«ContentScan продолжит защищать контент партнеров, с которыми Star Media сотрудничает не первый год – проекты «Планеты Информ», ГК «Приор», «Амедиа», Mars Media, «Вольги», Bazelevs и др. В том числе антипиратская защита компании будет распространяться и на более чем 500 единиц контента медиахолдинга ВГТРК, недавно ставшего одним из партнеров Star Media по борьбе с пиратством», — говорится в публикации Star Media.

Как отмечает гендиректор ContentScan Екатерина Смирнова, эффективная защита контента от пиратства способствует впечатляющему росту выручки для производителей этого контента. Star Media на своем примере продемонстрировала рост выручки от 25% для архивных проектов и от 50% для премьерных проектов в результате борьбы с нарушением авторского права.

напомним, в сентябре прошлого года в Star Media сообщали, что активная борьба компании с пиратством привела к росту прибыли от просмотров видеоконтета. Доход от монетизации архивной библиотеки увеличился на 30-40%. На тот момент компания обработала миллион ссылок на пиратские ресурсы, из них 800 тысяч «зачистила».

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