Китай впервые запустил в космос ракету-носитель «Чанчжэн-8» с пятью спутниками. В будущем эта ракета станет первой многоразовой моделью в серии «Чанчжэн», передает Naked Science.

Сообщается, что ракета-носитель стартовала с космодрома «Вэньчан» сегодня в 12:37 по Пекину (06:37 по Киеву). «Чанчжэн-8» вывела на орбиту пять спутников, один из которых является экспериментальной разработкой . Остальные четыре аппарата будут эксплуатировать частные компании.

В перспективе первую ступень этой ракеты планируют модернизировать для многоразового использования. По замыслу конструкторов, после отделения первая ступень будет не разрушаться, а возвращаться на морскую платформу.

Напомним, самой известной многоразовой ракетой в мире является носитель Falcon компании Space X. В конце ноября SpaceX осуществила шестнадцатый запуск спутников Starlink. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 была использована уже в седьмой раз.

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