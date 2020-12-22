Киевстар расширил покрытие 4G. Сеть LTE 900 МГц стала доступна еще в 578 населенных пунктах четырех областей, сообщает пресс-служба.

Оператор увеличил покрытие скоростного мобильного интернета в Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областях. Сеть 4G появилась в 578 населенных пунктах, где проживает 174 тысячи человек. В частности, в селах Замглай, Заставна, Знаменка, Кормань, Городище, Кобыжча, Ромодан, Вильхуватка, Варваровка, Ставковое, Березовая Лука, Билыки, Яреськи и др.

Для этого Киевстар установил 95 базовых станций, работающих на частотах LTE 900. На сегодня 4G от оператора доступен почти 85% жителей Украины.

«За 9 месяцев 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн. В 2021 году оператор планирует увеличить покрытие 4G сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для 90% населения», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в конце ноября Киевстар запустил LTE 900 МГц в Донецкой и Луганской областях. С тех пор сеть 4G в диапазоне 900 МГц доступна во всех областях Украины.

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