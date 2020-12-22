Европейская комиссия опубликовала обновлённый список наблюдения за пиратством за 2020 год, в котором содержится обзор печально известных рынков, расположенных за пределами ЕС. Отчёт в значительной степени основан на материалах, предоставленных правообладателями, и уделяет особое внимание угрозам со стороны вредоносного ПО. Впервые в нём также упомянуты платформы «социальных сетей», включая популярное приложение для обмена сообщениями Telegram.

Следуя примеру Соединённых Штатов, два года тому в ЕС начали публиковать собственный список наблюдения за пиратами.

Этот «Список наблюдения за контрафактной продукцией и пиратством» составляется Европейской комиссией. Как и в США, он основан на отчётах групп правообладателей, которые сообщают Европейской комиссии о проблемных сайтах и службах, которые, по их мнению, следует внести в список.

К примеру, в список платформ попали такие не имеющие отношения к ЕС ресурсы, как The Pirate Bay, Torrentz2, Rapidgator, Uploaded, Sci-Hub и H2converter. Кроме того, в нём были упомянуты некоторые сторонние компании – такие как Cloudflare.

На этой неделе Европейская комиссия опубликовала второе издание списка наблюдения за пиратством. В обзоре представлены примеры приложений, услуг, web-сайтов и физических торговых площадок, расположенных за пределами ЕС, которые способствуют распространению контрафактной и пиратской продукции или получают от этого выгоду.

Несмотря на то, что ЕС не делает никаких юридических выводов, список для наблюдения должен побудить операторов и иностранные правительства принять соответствующие меры. Кроме того, этот список также является предупреждением для потребителей.

«Список наблюдения создаётся для того, чтобы побудить операторов этих торговых площадок и посредников, предоставляющих им услуги, а также местные правоохранительные органы и правительства к принятию мер, призванных остановить или предотвратить нарушения прав интеллектуальной собственности», — отмечает Европейская комиссия.

«Ещё одной целью публикации данного списка является повышение осведомлённости граждан стран ЕС о происходящем вокруг, о безопасных продуктах, а также о рисках, связанных с покупками на потенциально проблемных рынках».

Этот документ, содержащий 56 страниц, охватывает широкий круг проблемных областей. Мы выделим лишь те, которые относятся к сфере онлайн-пиратства. В их число входят некоторые хорошо всем знакомые названия, такие как The Pirate Bay, Rapidgator, SciHub и Y2mate, а также некоторые новые платформы, которые перечислены для каждой категории в конце статьи.

Новая категория в редакции списка текущего года — социальные сети. Несмотря на то, что деятельность этих платформы обычно не нацелена на пиратов, они тем не менее используются для распространения контента, нарушающего авторские права. По словам правообладателей, злоумышленники часто используют платформы социальных сетей для широкомасштабного распространения пиратского контента.

По этой причине в ЕС решили добавить данную категорию в качестве новой, надеясь мотивировать попавшие в список платформы активизировать свои антипиратские действия.

«О провайдерах услуг не сообщается как об участниках несанкционированных действий, однако, они упоминаются в данном разделе по той причине, что они, по всей видимости, недостаточно делают для того, чтобы бороться с пиратством и контрафактом», — говорится в отчёте.

Список проблемных платформ социальных медиа ограничен российским аналогом Facebook – платформой VK.com (Вконтакте) и приложением для обмена сообщениями – Telegram. Обе эти платформы недовольны включением в список.

В Telegram, к примеру, проинформировали Европейскую комиссию о том, что оперативно удаляют контент, на который получают жалобы. Такая политика удаления проблемного контента аналогична политике многих других провайдеров онлайн-услуг.

«В Telegram утверждают, что они не смотрят сквозь пальцы на наличие вредоносного контента на своей платформе и удаляют его в течение 24 часов», — отмечают в Еврокомиссии. «Например, Telegram закрыл 26 каналов в Италии по приказу AGCOM».

В VK также подробно описали свою политику по борьбе с пиратством, однако, несмотря на все эти опровержения, в списке указаны и VK.com, и Telegram.

«Социальные сети и мессенджеры уже давно стали частью экосистемы распространения различного контента или доступа к нему. Абсолютно логично, что на них также стали обращать внимание. Следует отметить, что крупные международные игроки (такие как FB, Instagram, YouTube и другие) относятся к вопросу распространения нелегального контента крайне внимательно. В их политиках предусмотрены соответствующие положения, а также правообладателю предоставлены инструменты для защиты своих прав. Реакция на жалобы достаточно оперативная и нелегальный контент блокируется.

В Украине на данный момент у нас возникает меньше сложностей с VK, поскольку эта сеть находится под санкциями. А вот с Телеграмм (ТГ), к сожалению, мы сталкиваемся регулярно. Нами неоднократно выявлялись каналы, через которые в ТГ распространяется нелегальный контент. Как правило, администраторы каналов реагируют на наши жалобы и удаляют контент, но через время появляется другой и мы вынуждены обращаться снова и снова.

При этом, администрация ТГ реагирует на жалобы правообладателей крайне медленно и не всегда эффективно, несмотря на то, что у них это также прописано в политиках ресурса», — комментирует Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы «Чистое небо».

В Cloudflare тем временем успешно справились с проблемами, связанными с обвинениями в распространении пиратского контента. В предыдущем списке компания была отмечена как проблемная служба. И хотя Cloudflare в целом не изменили своей политики, Комиссия изменила свое мнение.

В этом году несколько правообладателей снова упомянули Cloudflare, но, несмотря на продолжающиеся дебаты о его роли в экосистеме пиратства, в ЕС решили не включать в список какие-либо службы CDN.

«Сети CDN часто может быть трудно классифицировать, поскольку они обычно предоставляют пакеты услуг, связанных с передачей, доставкой и хранением контента, и соответственно могут выступать в роли различных игроков в экосистеме Интернета», — пишет Еврокомиссия.

Среди прочего, Cloudflare проинформировала ЕС о том, что компания делится IP-адресами пиратских сайтов с доверенными уведомителями. И хотя компания не отключает пиратские сайты, данная информация давать правообладателям возможность напрямую обращаться к службам хостинга.

Копия второго Списка наблюдения Европейской комиссии по борьбе с контрафактом и пиратством доступна здесь (pdf). Список всех объектов онлайн-пиратства и посредников можно найти ниже.

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