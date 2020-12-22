У радиостанции «Наше Радио» новый владелец. Радиохолдинг «ТАВР-медиа» продал компанию экс-нардепу Виктору Павленко, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, сделка по продаже ООО «Катапульта» (владеет 100% акций радиостанции) была завершена 18 декабря текущего года. Таким образом Павленко стал владельцем 100% акций ОАО «Наше Радио». По данным Интерфакс-Украина, номинальная акций ООО «Катапульта» составляет 70 тыс. грн.

Виктор Павленко является народным депутатом VI созыва, ранее входил в состав фракции «Блок Юлии Тимошенко». Также он являлся главой наблюдательного совета ЗАО «Таврийские игры», занимающегося организацией концертных мероприятий.

Напомним, в мае «Тавр Медиа» закрыла сделку по приобретению радиостанции «Наше радио». Сумма сделки составила $3,8 миллиона. До этого радиостанция входила в медиахолдинг UMH украинского олигарха Сергея Курченко.

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