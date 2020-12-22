Киевстар и Vodafone объявили о грядущем росте абонплаты на некоторые тарифы. С новогогода два крупнейших оператора Украины поднимут цены на тарифы, включающие услуги доступа к фиксированной и мобильной связи, передает UBR.

Так, подорожание затронет абонентов Киевстар, пользующихся пакетами «Домашний интернет», «Все вместе» и «Киевстар ТВ». Оператор уведомляет пользователей об «обновлении условий» с 1 января.

Это касается и абонентов, пользующихся своими тарифами три года и более. До 1 января им необходимо сменить тариф на актуальный, или же Киевстар сделает это автоматически.

Vodafone анонсировал подорожание тарифов Vodafone 4G Smart XS, Vodafone 4G Smart S и Vodafone 4G Smart M. По словам оператора, компания вынуждена пойти на такие меры из-за увеличения затрат на развитие сети.

Что касается lifecell, оператор предупреждает об изменениях в ряде тарифных планов с 13 января. О каких именно тарифах идет речь, в компании не уточнили.

Напомним, через 5 лет в Украине могут упасть почти на 90% цены на роуминг. Для этого в 2021 году шесть государств Восточного партнерства должны утвердить Региональное соглашение о роуминге.

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