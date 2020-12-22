Британская полиция разошлёт письма-предупреждения тысячам пользователей нелегальных стриминговых платформ в графстве Ланкашир

Тысячи жителей британского графства Ланкашир в ближайшие дни получат предупреждения от полиции, в которых им будет рекомендовано прекратить пользоваться услугами нелегальных стриминговых платформ. В противном случае они предстанут перед лицом правосудия.

По данным полиции более 7 000 жителей графства являются подписчиками нелегальной платформы IPTV, которая даёт им доступ к премиальным телеканалам по сниженной цене.

Лица, подписавшиеся на услуги платформы, получат на этой неделе по электронной почте специальные уведомления, в которых им будет настоятельно рекомендовано прекратить пользоваться услугами платформы.

В предупреждении будет указано, что подписка на эти услуги является преступлением, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет и / или штрафа и, как следствие, судимости.

«Люди, которые подписываются на эти услуги, могут не осознавать того, что они являются незаконными, однако, правда заключается в том, что они действительно являются таковыми, — говорит Оливия Доддинг из отдела киберпреступности полиции Ланкашира. — То, что вы покупаете доступ к контенту за относительно небольшую сумму денег, в итоге приводит тому, что телевизионные продакшн-студии и спортивные каналы теряют миллионы фунтов стерлингов прибылей. Это, в свою очередь, влияет на их способность производить и показывать спортивные программы и развлекательные сериалы, которые многие из вас любят смотреть».

Список подписчиков платформы IPTV был выявлен в июне, после того, как сотрудники полиции предъявили ордер на обыск владельцу дома в Литхеме.

28-летний мужчина был арестован по подозрению в осуществлении незаконной трансляции премиальных телеканалов, мошенничестве и отмывании денег.

По этому адресу также были изъяты две дорогие машины, дизайнерская одежда, украшения и сумки.

Затем подозреваемый мужчина был освобождён на период следствие, при этом расследование продолжается.

Оливия Доддинг добавила: «Любой, кто подписывается на услуги IPTV или любой другой нелегальной стриминговой платформу, должен немедленно отказаться от этой практики, чтобы самому избежать судебного преследования».

Рассылка уведомлений, одних из первых в своём роде, адресованных потребителям услуг нелегальных стриминговых платформ, также даёт понять, что полиция Ланкашира будет продолжать отслеживать поведение подписчиков, и — в случае игнорирования электронного письма — начнёт расследование.

Сотрудники полиции говорят, что нынешняя акция является частью продолжающегося расследования, направленного на пресечение незаконного стриминга и деятельности тех, кто от этого получает прибыль.

Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы «Чистое небо», комментирует: «Мы полностью разделяем тезис о том, что выплата вознаграждения автору создаёт возможность для пользователя увидеть или услышать продолжение такого творчества. Для легальных ресурсов это возможность продолжать свою деятельность и радовать своих пользователей новым и разнообразным контентом высокого качества. Пиратство сильно снижает возможности правообладателя на справедливое вознаграждение.

Мы пока не готовы в Украине к введению ответственности пользователя за потребление нелегального контента, хотя стоит признать, что перспективно это может быть действенным механизмом в борьбе с пиратством.

Для этого есть целый ряд причин: неосведомленность пользователей, неумение отличить легальный контент от нелегального, ложное убеждение, что в Интернете должно быть все бесплатно, привычка не платить за контент, экономическая ситуация, ограниченные возможности правоохранительной системы и т.д.

Мы должны системно говорить о проблеме пиратства, информировать и убеждать сегмент В2С, что это наносит непоправимый вред развитию креативной индустрии. Это долгий путь, но нашей стране предстоит его пройти.

Мы обязаны вначале использовать все возможные превентивные меры до того, как для пользователя будет введена ответственность на законодательном уровне, таких норм и инициатив сейчас нет.

Но это совершенно точно никак не касается сегмента В2В, поскольку они точно знают, что и с какой целью они делают — это нелегальный бизнес, деятельность которого направлена на получение прибыли. Ведь ни у кого не возникает вопросов, что торговля наркотиками это плохо? Пиратские сервисы наносят такой же вред «здоровью» правообладателей».

Напомним, ранее полиция Норфолка и Саффолка первой в Великобритании применила практику отправки писем с предупреждением подписчиками нелегальных телевизионных сервисов.

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