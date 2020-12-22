Авторы данного обзора решили сравнить AMD и Nvidia, дабы выяснить – кто же станет безусловным чемпионом. Для самых заядлых геймеров данное соперничество является не менее важно, чем, скажем, соперничество между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо», между «Кока-кола» и «Пепси», между «Marvel» и «DC Comics». Кто делает лучшие процессоры: AMD или Nvidia? В нашем обществе существует несколько распространённых представлений о сильных и слабых сторонах каждого из этих брендов, и данное сравнение призвано проверить все эти точки зрения.

Информация о компаниях

AMD

Изначально компания получила известность в качестве производителя вычислительных процессоров (CPU), однако, затем плотно вошла на рынок графических процессоров (GPU).

Присутствует на рынках CPU и GPU, занимая на них вторые позиции, в то время как первые позиции на этих рынках занимают Intel и Nvidia соответственно.

Выпускает превосходную продукцию в нижнем и среднем классах.

Удаётся запускать высокопроизводительные приложения.

Вырабатывает большее количество тепла, поскольку использует большие массивы памяти для повышения производительности.

Nvidia

С первых дней своего существования занимается GPU и по сей день видеокарты Nvidia занимают первую позицию в данном секторе.

видеокарты Nvidia Заметное присутствие на рынке GPU и небольшое присутствие на рынке CPU.

Выпускает отличные графические процессоры среднего и высокого класса.

Создала единственный GPU, который действительно способен запускать высокопроизводительные приложения – такие, как игры 2K и 4K.

Генерирует меньшую мощность и потребляет меньшее количество энергии.

Цена

В сообществе геймеров принято считать, что AMD предлагает лучшее соотношение цены и качества своих продуктов, чем Nvidia. И хотя в целом это справедливая оценка, на самом деле всё обстоит немного сложнее. В перечне основных моделей процессоры Nvidia часто стоят значительно дороже, чем их аналоги более раннего поколения. Но отчасти это можно объяснить тем фактом, что Nvidia совсем недавно сократила своё новое поколение Turing. Однако, трудно игнорировать тот факт, что RTX 2080 Ti стоит почти вдвое дороже GTX 1080 Ti, или то, что стандартный RTX 2080 стоит примерно 800 долларов.

Впрочем, на базовой конференции Nvidia прозвучало обещание компании снизить цены, так что вскоре всё может измениться. И Nvidia уже предлагает процессоры CPU стоимостью всего в 150 долларов. На данный момент AMD предлагает значительно более выгодные цены на большинство моделей, но ситуация может измениться, когда на рынке появится их процессор Navi следующего поколения, а Nvidia внесёт некоторые изменения в свою ценовую политику. Что касается высокопроизводительных игровых видеокарт, то здесь расхождение становится менее заметным. Высокопроизводительный AMD Radeon VII стоит всего на 100 долларов дешевле, чем его аналог от Nvidia несмотря на то, что он не совсем соответствует тем же ключевым параметрам.

Победитель: AMD

Производительность

Nvidia Corporation может ставить премиальные цены на свои игровые видеокарты, но многие утверждают, что это их заслуженное право. Лучшие графические процессоры от Nvidia впечатляют и завораживают. RT 2080 Ti может стоить почти целое состояние, но на рынке более нет ничего подобного! Память GDDR6 объёмом 11 ГБ сочетается с новой трассировкой лучей и выборкой, управляемой искусственным интеллектом (подробнее об этом речь пойдёт ниже), и это делает её очень удобной для игр многих будущих поколений. И хотя Radeon VII выглядит в значительной степени сопоставимым с точки зрения своих характеристик, игроманы определённо заметят разницу, когда начнут использовать DirectX 12.

В общем, если говорить кратко, то процессоры Nvidia просто более мощные, особенно для игр. Они лучше работают в многозадачном режиме, способны выполнять исключительно сложные задачи и справляются с этим при значительно меньшем энергопотреблении. И хотя AMD предлагает больший объём памяти в линейке процессоров младших классов, это также означает, что они быстрее перегреваются, поэтому они просто не могут конкурировать друг с другом на более высоком уровне. И, несмотря на то, что разрыв в мощности постепенно сокращается, Nvidia по-прежнему имеет явное преимущество по этому показателю.

Победитель: Nvidia

Адаптивная синхронизация

И Nvidia, и AMD любят использовать множество модных технологий, однако пользователям не следует упускать из виду адаптивную синхронизацию, представленную соответственно технологиями G-Sync и FreeSync. Данные технологии максимально используют частоту обновления монитора, чтобы уменьшить разрывы, обеспечить постоянство частоты кадров и, в целом, просто обеспечить более приятный игровой процесс. И поскольку две упомянутые выше технологии совместимы лишь с картами соответствующих производителей, разницу следует учитывать.

Здесь мнения пользователей и экспертов расходятся, поскольку две компании достигли совершенно различных результатов при реализации этих технологий. Мониторы G-Sync работают исключительно с мониторами, поддерживающими G-Sync, и это считается премиальной функцией, часто доступной лишь в более дорогих моделях. FreeSync, напротив, имеет более высокую совместимость и будет работать с большинством мониторов стоимостью от 130 долларов и выше. Но, как и в целом обстоит дело с этими двумя компаниями, технология AMD жертвует мощностью ради доступности. G-Sync – это лучший вариант, а более высокие стандарты, применяемые к мониторам G-Sync, означают, что они, как правило, действительно приносят в адаптивную синхронизацию всё, чего она стоит.

Победитель: ничья в зависимости от того, сколько денег вы готовы потратить.

Программное обеспечение

Современные видеокарты – это нечто большее, чем просто устройство для отображения картинки на экране, а из этого следует, что наиболее продвинутые геймеры хотят настраивать их функциональность. Это означает, что программные платформы, которые использует каждая из компаний, также важны. Раньше победитель здесь был явным. Программное обеспечение Nvidia поставлялось с рядом полезных функций, которых просто не хватало AMD. Но в последние годы AMD сумела преодолеть этот пробел, и все меньше игровых компаний создают настройки, специально предназначенные для того или иного производителя видеокарт.

Однако, ни в коем случае не следует говорить о том, что GeForce Experience от Nvidia перестал впечатлять. Обновления драйверов выполняются автоматически, и вы можете делать снимки экрана и транслировать видео прямо через его интерфейс. И несмотря на то, что AMD уже начала включать в свое программное обеспечение всё больше функций оптимизации игр (и, надо сказать, она неплохо с этим справляется), они всё ещё пытаются догнать своего более опытного в этом деле конкурента. Автоматизация оптимизации GeForce Experience является исключительной и представляет собой отличный способ получить наилучшие впечатления от игры, не будучи техническим специалистом.

Тем не менее, в новейшей версии AMD Radeon Software Adrenalin имеется несколько интересных хитрых настроек. Программа не только предлагает автоматический разгон, но также позволяет транслировать игры прямо на ваше мобильное устройство, включая поддержку возможностей виртуальной реальности.

Победитель: Nvidia, однако, её статус победителя висит на волоске.

Специальные функции

Если говорить об универсальных функциях, то здесь компания AMD проделала огромную работу для того, чтобы догнать Nvidia. Однако, это было в прошлом. Появление поколения Тьюринга принесло с собой два фундаментальных изменения в правилах игры: трассировку лучей и выборку, управляемую искусственным интеллектом. Первое обеспечивает беспрецедентный уровень детализации при отображении света, и, хотя он ещё не слишком активно реализован в играх нынешнего поколения, демо-варианты, которые Nvidia представила на выставке CES, были просто потрясающими. Но наибольший импульс может дать ядро искусственного интеллекта Тьюринга. Благодаря машинному обучению данный искусственный интеллект может интуитивно улучшить качество графики на основе анализа совместного опыта.

Это та ситуация, когда расчёт времени был преимуществом для Nvidia. Впрочем, ходят слухи о том, что последующие AMD видеокарты будут использовать трассировку лучей. Однако, данные видеокарты ещё не выпущены, и до сих пор нет никакой информации о сложном искусственном интеллекте, который входит в новейшие процессоры Nvidia. И несмотря на то, что ни одна из этих технологий ещё не получила широкого распространения в игровом сообществе, можно ожидать, что вскоре всё изменится, поскольку разработчики смогут работать с ними более комфортно, а в следующем поколении консолей могут быть реализованы наши ожидания, связанные с кросс-совместимыми играми.

Победитель: Nvidia

Ключевые различия между AMD и Nvidia

Давайте обсудим основные ключевые различия между AMD и Nvidia.

Производительность: Radeon была оригинальным продуктом ATI (Array Technology Inc), а ATI являлась главным конкурентом Nvidia. После того, как AMD приобрела ATI, на рынке GPU появилось два ведущих игрока: Nvidia и AMD. Бренд Radeon взял верх над GeForce и стал их конкурентом. Компании AMD принадлежит меньшая доля рынка GPU – подобно тому, как ей принадлежит меньшая доля на рынке CPU, где она конкурирует с Intel. Контрольным показателем при сравнении производительности графических процессоров может быть количество кадров, обработанных за заданный промежуток времени, и скорость запуска таких игр, как Crysis. И в том, и в другом случае показатели не являются одинаковыми для разных моделей одного бренда и могут различаться.

Radeon была оригинальным продуктом ATI (Array Technology Inc), а ATI являлась главным конкурентом Nvidia. После того, как AMD приобрела ATI, на рынке GPU появилось два ведущих игрока: Nvidia и AMD. Бренд Radeon взял верх над GeForce и стал их конкурентом. Компании AMD принадлежит меньшая доля рынка GPU – подобно тому, как ей принадлежит меньшая доля на рынке CPU, где она конкурирует с Intel. Контрольным показателем при сравнении производительности графических процессоров может быть количество кадров, обработанных за заданный промежуток времени, и скорость запуска таких игр, как Crysis. И в том, и в другом случае показатели не являются одинаковыми для разных моделей одного бренда и могут различаться. Аппаратное обеспечение: Nvidia использует передовые технологии и широко известна благодаря своей превосходной производительности. В процессе работы видеокарт производства данной компании вырабатывается меньшее количество тепла, поскольку потребляется меньше электроэнергии. AMD компенсирует эти пробелы своей вычислительной мощностью, используя больше памяти и потребляя больше энергии. Это был пробел, который AMD закрыла в своих новых продуктах.

Nvidia использует передовые технологии и широко известна благодаря своей превосходной производительности. В процессе работы видеокарт производства данной компании вырабатывается меньшее количество тепла, поскольку потребляется меньше электроэнергии. AMD компенсирует эти пробелы своей вычислительной мощностью, используя больше памяти и потребляя больше энергии. Это был пробел, который AMD закрыла в своих новых продуктах. Технология: Nvidia использует ядра CUDA (объединённая вычислительная архитектура устройства), а AMD использует процессоры Stream. Между этими двумя ядрами не наблюдается серьёзных различий в производительности.

Nvidia использует ядра CUDA (объединённая вычислительная архитектура устройства), а AMD использует процессоры Stream. Между этими двумя ядрами не наблюдается серьёзных различий в производительности. Программное обеспечение: Точно настроенное программное обеспечение оказывает влияние на производительность и позволяет закрывать пробелы в аппаратном обеспечении. Обе компании часто обновляют драйверы, при этом Nvidia демонстрирует немного большую последовательность и стабильность. Если не учитывать этих различий, можно сказать, что в этой области компании работают на равных условиях.

Точно настроенное программное обеспечение оказывает влияние на производительность и позволяет закрывать пробелы в аппаратном обеспечении. Обе компании часто обновляют драйверы, при этом Nvidia демонстрирует немного большую последовательность и стабильность. Если не учитывать этих различий, можно сказать, что в этой области компании работают на равных условиях. Потоковая передача и запись: Если не считать некоторого улучшения качества видео в процессе потоковой передачи и записи в случае с Nvidia, оба игрока находятся на одном уровне.

Если не считать некоторого улучшения качества видео в процессе потоковой передачи и записи в случае с Nvidia, оба игрока находятся на одном уровне. Подстановка вертикальной синхронизации: Эта функция позволяет избежать срывов картинки на экране за счёт синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров. И AMD Freesync, и Nvidia Gsync предоставляют свои решения, которые сопоставимы по своей производительности. Freesync – лучшее решение по стоимости, а Gsync – по общей производительности.

Вердикт

Так кто же из них является победителем? Никто. Несмотря на то, что Nvidia может быть признана лидером в большинстве категорий, ценовая политика AMD также имеет большое значение. Игровая видеокарта Nvidia высшего класса обойдётся довольно дорого, и покупателю также может понадобиться вложить большие инвестиции в надёжный процессор, материнскую плату и монитор, чтобы получить максимальную отдачу от видеокарты. В общем, если вы желаете получать всё самое лучшее, покупайте Nvidia. Если же вы можете обходиться без продукции наивысшего класса, AMD может предложить вам фантастические решения, особенно в случае с видеокартами стоимостью менее 200 долларов.

Скорее всего, в ближайшие годы различия между продуктами этих двух брендов будут только уменьшаться. AMD сделала несколько многообещающих шагов на рынке high-end, а Nvidia уже пообещала в ближайшие месяцы снизить цены на свою продукцию. Внимательно следите за рынком, поскольку выпуск следующего поколения AMD действительно откроет путь к следующей битве эпохи процессорных войн.

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