Warner Bros. недавно сообщила о том, что со следующего года намерена выпускать премьеры в кинотеатрах и в стриминге одновременно. Эксперты считают, что в таких условиях стоит ожидать особой пиратской активности, передает Газета.Ru.

Несмотря на то, что доступ к HBO Max есть только у американцев, это не помешает местным пиратам быстро распространить нелегальные записи фильмов по всему миру. Как сообщает главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, пираты могут дублировать фильм на нужный язык за сутки, сначала публикуя одноголосый перевод. Позже добавляют более кастомизированные версии.

По данным издания The Hollywood Reporter, некачественные копии, тайно записанные в кинотеатрах, чаще всего потребляют в России, Турции и Китае. Жители западных стран, а также Южной Кореи и Японии предпочитают получать качественную картинку. Поэтому пираты вынуждены дожидаться появления новинок на потоковых сервисах, откуда можно украсть фильм в высоком разрешении.

Из-за того, что во многих странах премьеры фильмов проходят намного позже, чем в США, пиратская деятельность может подорвать их международные кассы. Нечаев приводит пример «Чудо-женщины: 1984». После американского релиза фильма до выхода в России пройдет почти месяц, поэтому, вероятно, зрители успеют посмотреть пиратские копии задолго до релиза.

«У нас она точно будет распирачена. Сложно сказать, как именно: в Китае она вышла, и там пиратка появилась в первые дни проката. И мы видим, что сиквел собирает на старте гораздо меньше оригинала. Наверное, сказалось влияние этой пиратской копии. Тот факт, что Warner Bros. решил выстрелить себе в ногу на американском рынке проката, отдается в других частях света», — рассказал Нечаев Газете.Ru.

Однако, говорит Нечаев, в значительной степени пиратство влияет далеко не на все сегменты кино. К примеру, фанатсткий контент почитатели преимущественно хотят смотреть на большом экране. Как и семейные фильмы и мультфильмы: суть не в том. чтоб смотреть контент, а в том, чтоб смотреть его с детьми вне дома. Поэтому даже создание качественных пиратских копий таких фильмов особо не повлияет на финансовую успешность премьер.

Напомним, в Warner Bros. ожидают, что многие зрители не готовы будут вернуться в кинотеатры в течение следующего года. Поэтому студия примет временные меры в виде одновременных релизов в кинотеатрах и в стриминговом сервисе HBO Max.

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