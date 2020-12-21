Со следующего года шесть государств Восточного партнерства должны утвердить Региональное соглашение о роуминге (РСР). Благодаря этому к 2026 году цены на роуминг в этих странах снизятся почти на 90%, передает UBR.

Сообщатся, что о подписании РСР Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина договорились еще в 2019 году. Ожидается,что в 2021 году страны утвердят текст соглашения на государственном уровне, а уже с 2022 года РСР начнет действовать.

Как следствие — цены на роуминг в странах Восточного партнерства должны упасть на на 87% до 2026 года. Это касается всех услуг, доступных пользователям роуминга: входящих/исходящих звонков, SMS-сообщений и мобильной передачи данных.

Напомним, агентства Juniper Research подсчитало, что к 2024 году количество подписчиков услуг глобального роуминга достигнет отметки в 1,1 миллиарда. В текущем году таких пользователей насчитывалось 900 миллионов.

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