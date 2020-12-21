Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пресек ретрансляцию запрещенных в Украине иностранных программ. Незаконное вещание осуществлялось в одном из общественных заведений Черниговской области, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, жалобу на незаконную ретрансляцию ограниченных к показу иностранных телепрограмм получила представитель Нацсовета в Черниговской области Ирина Сенченко. В одном из общественных заведений города Мена вещали пять российских каналов — «Россия-24», «ТНТ», «Охота и Рыбалка», «Россия 1» и «Первый канал. Всемирная сеть».

Совместно с правоохранителями представитель регулятора провела беседу с владельцами общественного заведения. Ретрансляция запрещенных в Украине телеканалов была остановлена.

Напомним, в октябре Нацсовет прекратил распространение иностранных каналов, ограниченных для показа в Украине, в отеле «Дружба» города Покровск (Донецкая обл.). Там ретранслировались две российские программы — «Звезда» и «Россия 1» — и две программы из т.н. ДНР — «Оплот» и «1 республиканский».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.