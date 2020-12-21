«Роскосмос» запустил партию спутников OneWeb с космодрома Восточный. Как и было анонсировано, космические аппараты отправились на орбиту в пятницу, 18 декабря, передает РИА Новости.

Сообщается, что партия из 36 спутников была запущена с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала в 15:26 мск (14:26 по Киеву) с площадки 1С.

Для Восточного это первый полностью коммерческий запуск. До этого спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.

Ранее запуск 36 спутников OneWeb с космодрома Восточный анонсировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. За месяц до этого OneWeb отправила партию спутников на космодром с помощью самолета Ан-124-100.

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