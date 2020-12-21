Президент Украины Владимир Зеленский призвал к борьбе против финансовых групп, имеющих политическое влияние и контроль над СМИ. По словам главы государства, в Украине все телевизионные группы принадлежат олигархам, передает Детектор Медиа.

Как заявил президент, в современном мире олигархи не должны иметь влияния наполитику и СМИ. Их задача — стать большим бизнесом, платить налоги и предоставлять рабочие места. В Украине ситуация обратная, с чем, по словам Зеленского необходимо бороться.

«Если финансовые группы имеют политическое влияние, постоянно занимаются лоббизмом, владеют СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться», — сообщил президент Украины в интервью The New York Times.

При этом, говорит Зеленский, борьба с олигархами не поспособствует пресечению коррупции, поскольку для начала нужно исправить ситуацию с принадлежностью телегрупп олигархам. Прежде всего, по словам президента, для преодоления коррупции Украине необходима цифровизация — «меньше контакта человека с чиновником – больше цифровых направлений».

Напомним, в начале месяца НАПК и lifecell запустили проект, направленный на раскрытие коррупционных преступлений. В частности, проект предполагает материальное вознаграждение обличителям коррупционных преступлений в телеком-отрасли.

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