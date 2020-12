Какой контент появился в эфирах телеканалов в 2020? Дистрибьюторская компания МКMG [MK Media Group] подводит итоги

Украинские телеканалы «Суспільне», «ПлюсПлюс» и «Воля CINE + KIDS» приобрели отечественный бестселлер – детский мультфильм «Уроки тетушки Совы»/«Уроки Тітоньки Сови» (49 часов), который учит юных зрителей алфавиту, арифметике, основам безопасности, а также рассказывает о климате, временах года, о мире дикой природы, домашних питомцах и многом другом.

Ранее в этом году телеканал «ПлюсПлюс» включил в свою сетку детское кукольное шоу «Мышиная наука»/«Мишача наука» (13х11 мин.), посвященное изучению физических и химических явлений с помощью интересных экспериментов. «Суспільне» также выбрали для эфира «Мышиную науку» и развлекательно-познавательную передачу «Инфотой»/«Інфотой» (26х7 мин.) – увлекательные рассказы о всемирно известных игрушках.

Украинские каналы «UATV» и «Дом» обновили свои сетки семейной анимацией «Завтра Новый год!»/«Різдвяний гармидер» (26х7 мин.) о традициях празднования Нового года и Рождества в мире. Кроме того их зрители смогут увидеть передачу «Хто там?» / «Who’s there?» (12х7 мин.) о путешествиях молодого Пита в двенадцать стран и поразительные факты из истории каждой из них. «Who’s there?» также транслируется теперь во Франции в корсиканский версии на канале «France 3 Corse».

Телеканал RTV (Германия) и международный кулинарный канал «Kitchen TV», который транслируется в Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, а также Боснии и Герцеговине, приобрели пакет кулинарных шоу. В него вошли передача про вегетарианскую пищу «VegOn» (50х3 мин.) и программа простых и вкусных рецептов «Simple and Delicious» (101х3 мин.).

Кроме этого RTV решил порадовать своих любознательных зрителей контентом об искусстве «Paintings of the World» (200×3 мин.) и передачей-гидом по различным уголкам мира «World in Pictures» (200×5 мин.), которая предлагает краткую справку о достопримечательностях и знаковых местах.

2020 год завершается новым сотрудничеством с Турцией: турецкая версия документальной передачи «Unfortuity» (50х3 мин.), собственного производства MKMG, расскажет истории изобретений важных для человечества вещей: вакцинации, нержавеющей стали, рентгена, целлофана и многое другое.

MKMG удалось попасть на труднодоступный рынок Африки. Платформы OTT/IPTV DEOD & Telkom, которые транслируются в регионе Sub-Saharan Africa, то есть во всех странах ниже Сахары, приобрели английские версии кулинарных передач «Happy Sweets» (100х3 мин.) и «VegOn», а также познавательную программу «Time2Know» (12×11 мин.), длинную версию UnFortuity.

