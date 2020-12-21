Vodafone и lifecell начали предоставлять услуги абонентам, идентифицируя их через сервис «Дія». Это позволит клиентам операторов быстрее и удобнее получать необходимые услуги, говорится в пресс-релизах компаний.

В частности, lifecell первым интегрировал внутренние системы с сервисом «Дія». Прежде всего, это повлияло на процедуру регистрации номера. Теперь после подачи заявления в магазин оператора клиенту необходимо лишь назвать номер штрих-кода, сгенерированный в приложении «Дія» на его смартфоне.

«Почувствовать новые преимущества могут клиенты lifecell, пользующиеся приложением «Дія 2.0». Для этого, как и ранее, необходимо подать заявление на регистрацию номера в магазин lifecell. А дальше абоненту достаточно открыть документ, удостоверяющий личность, в приложении «Дія» на собственном смартфоне и назвать сгенерированный номер штрих-кода. Сотрудник оператора вводит этот номер в систему и направляет запрос на получение копии цифрового документа. Клиент подтверждает запрос – копия документа оказывается в системе lifecell. Вся процедура занимает несколько секунд», — сказано в пресс-релизе.

Абоненты Vodafone Украина с помощью «Дії» смогут получить нужные сервисы, изменить тариф, управлять дополнительными услугами, а также получать финансовую информацию о своем номере. Для этого нужно просто открыть «Дію» и показать свои цифровые документы сотруднику магазина Vodafone.

«Кроме этого, в Запорожской области оператор начал тестирование Дії для контрактного подключения. Абоненты смогут поделиться цифровой копией своей ID-карты, а все данные документа будут внесены в систему автоматически. Таким образом, время на оформление контрактного подключения уменьшится почти в два раза», — сообщает пресс-служба.

Как отмечается в пресс-релизе Vodafone, сейчас обслуживание абонентов с приложением «Дія» осуществляется в тестовом режиме. После успешного окончания испытания, сервис будет работать постоянно и перечень услуг в магазинах будет расширяться. В дальнейшем, с помощью «Дії», абоненты смогут зарегистрировать свой номер на паспортные данные, перейти с предоплаченной на контрактную форму обслуживания и т.д.

Напомним, недавно НКРСИ утвердила критерии качества связи для операторов. Они подлежат обязательному обнародованию операторами телекоммуникаций в 2022 году и соответствующему проведению испытаний в течение 2021 года.

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