Компания AST SpaceMobile, работающая в партнёрстве с Vodafone Group, представила план запуска первого этапа создания космической сети мобильной связи, который должен быть реализован в 2023 году. Компания получила необходимое финансирование для запуска следующего этапа, который должен охватить 49 крупнейших стран, расположенных в районе экватора.

Компания Vodafone стремится к тому, чтобы её клиенты всегда были на связи и чтобы все они могли получать выгоду от цифрового общества. Вот почему Vodafone стал ведущим стратегическим партнером компании AST SpaceMobile, которая обладает уникальными возможностями для обеспечения универсального мобильного покрытия в сельских районах Африки, а в будущем и Европы, что позволит ещё больше расширить сеть Vodafone. Космическая мобильная сеть также позволит обеспечивать мгновенную связь в случае стихийных бедствий или гуманитарных бедствий.

Сеть AST SpaceMobile станет первой в своей категории службой для подключения стандартных мобильных телефонов на скоростях 4G и 5G с использованием патентованной космической сети AST SpaceMobile. Сегодня более пяти миллиардов подписчиков услуг мобильной связи регулярно выходят из зоны покрытия беспроводных сетей, и решение от компании AST SpaceMobile позволит заполнить «пробелы» в покрытии мобильных операторов, обеспечив людям возможность оставаться на связи во время движения. Это значительный прорыв в сфере обеспечения доступной мобильной связи для более чем половины жителей Земли, которые не имеют доступа к интернету в своих телефонах. Традиционные спутниковые системы требуют наличия дорогих специальных спутниковых телефонов или наземных антенных систем, которые сильно отличаются от патентованной технологии компании AST SpaceMobile, где всё, что необходимо – это телефон в кармане.

Первый этап реализации плана компании AST SpaceMobile будет включать использование 20 спутников, предлагающих возможность бесперебойной мобильной связи с малой задержкой, которая будет доступна примерно 1.6 миллиарда человек, находящихся во многих географических регионах. На начальном этапе услуга будет доступна, главным образом, в некоторых областях к югу и северу от экватора, в частности – в сельских и отдалённых регионах ряда рынков, где компания Vodafone планирует интегрировать новую технологию в свои услуги, предоставляемые под брендами Vodacom, Safaricom и Vodafone. В случае одобрения соответствующих национальных регуляторных органов, услуга может быть доступна в таких странах, как Демократическая республика Конго, Гана, Мозамбик, Кения и Танзания. Компания AST SpaceMobile также подаст заявку на получение разрешения регуляторных органов на запуск услуги в Индии.

Для реализации первого этапа коммерческого запуска своей сети компания AST SpaceMobile получила до 462 миллионов долларов США валовой выручки в виде дополнительного финансирования. Эти деньги будут поступать от существующих инвесторов компании, в число которых входят Vodafone, Rakuten и American Tower, а также от новых финансовых инвесторов, включая UBS O’Connor и широкий круг финансовых учреждений.

Используя решения из своего обширного портфеля свидетельств на право интеллектуальной собственности и патентов, компания AST SpaceMobile планирует обеспечить глобальный беспрепятственный роуминг между наземными сотовыми сетями, с заполнением пробелов между зонами покрытия операторов мобильной связи по всему миру. Имея первоначальный доступ к 1.3 миллиарда абонентов группы крупнейших в мире компаний-операторов беспроводной связи, услуги AST SpaceMobile в конечном итоге будут направлены на удовлетворение потребностей пяти миллиардов абонентов мобильной связи, которые сталкиваются с проблемами широкополосного подключения при вхождении в зону покрытия сигналом вышек наземной сотовой связи и выходе из неё, а также обеспечат мобильный доступ для более чем половины населения мира, у которого нет доступа к интернету на своем телефоне.

Vodafone – ведущая телекоммуникационная компания в Европе и Африке. Это крупнейший оператор услуг мобильной и фиксированной связи в Европе и ведущий в мире провайдер услуг доступа для сферы Интернета вещей. Технологическая платформа M-Pesa в Африке позволяет более 45 миллионам человек получать доступ к системам мобильных платежей и финансовым услугам. Компания эксплуатирует сети мобильной и фиксированной связи в 21 стране мира, и сотрудничает с мобильными операторами ещё в 48 странах. По состоянию на 30 сентября 2020 года у Vodafone было более 300 миллионов клиентов услуг мобильной связи, более 27 миллионов клиентов услуг фиксированного широкополосного доступа, более 22 миллионов клиентов услуг доступа к телеканалам, а также компания подключила к сети более 112 миллионов устройств Интернета вещей.

Компания AST SpaceMobile строит первую и единственную в своём роде глобальную широкополосную сотовую сеть в космосе, которая будет работать напрямую со стандартными немодифицированными мобильными устройствами на основе обширного портфеля свидетельств о правах интеллектуальной собственности и патентов. Команда инженеров и учёных AST SpaceMobile, занятых в сфере космических проектов, ставит перед собой задачу устранить пробелы в подключении, с которыми сегодня сталкиваются пять миллиардов абонентов мобильной связи, и, наконец, обеспечить доступ к широкополосной связи для миллиардов, которые остаются до сих пор не подключенными к интернету.

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