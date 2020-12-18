Интервью с медиа экспертом Александром Глущенко — про кодировку, шаринг НТВ-Плюс и пиратский просмотр каналов IPTV.

В интервью с создателем таких проектов как ProTV.UA и Mediasat.info , а так же с большим фанатом приёма спутникового телевидения обсудили следующие вопросы:

1:00:01 Вопрос, который интересует многих: почему закодировались украинские телеканалы?

1:13:40 Почему тюнера УТБ 7600 и 7601,7602 Виасат, Экстра ТВ настолько топорно сделаны?

1:27:12 Что будет с Т2 телевидением ?

1:03:02 Как определяют аудитория медиагруппы?

Что такое шаринг и пиратство

1:03:55 Почему на телевидении есть реклама?

1:33:55 Почему не закроют шаринг НТВ +

1:31:30 Шаринг и пиратские iptv ott

1:30 Александр, с чего началось ваше увлечение телевидением ?

7:30 Когда произошло ваше первое знакомство непосредственно со спутниковым телевидением?

14:00 Когда произошло полноценное знакомство со спутниковым ТВ? И когда у вас появилась возможность его принимать?

18:18 В аналоговую эпоху помимо МИТРИСа другие варианты приёма были?

Откуда в те далекие времена черпали знания?

20:01 Когда начался этап цифрового спутникового ТВ?

26:30 Александр, когда вы начали принимать цифровое эфирное ТВ?

30:10 Когда вы перешли на просмотр HDTV?

35:00 Как произошло знакомство с Виталием Яцишиным, известным как Vitalik19?

Обновление спутникового поля в Киеве и установка больших антенн – это возобновление хобби или влияние Виталия?

39:21 Как вы решили в Шепетовке у Виталия построить самое большое частное приемное поле в Украине?

43:20 Где раздобыть большие спутниковые антенны?

44:39 Сколько антенн используете в Киеве, в Шепетовке? Что принимаете?

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