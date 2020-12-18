Желая предоставить Европе почётное место в глобальной экосистеме проектирования и производства полупроводников, 17 стран-членов ЕС подписали совместную декларацию, в которой обязуются совместно заниматься разработкой надёжных встраиваемых процессоров нового поколения с низким энергопотреблением и поддержкой передовых технологических процессов до 2 нм. В течение последующих 2-3 лет на эту общеевропейскую инициативу будет выделено до 145 миллиардов евро. Об этом пишет EE Times Europe.

Признавая основополагающий характер встроенных процессоров, безопасности и передовых полупроводниковых технологий во всём: начиная от автомобилей, медицинского оборудования, мобильных телефонов и сетей до систем для мониторинга окружающей среды, смарт-устройств и услуг, в Европейской комиссии заявили, что именно это является той причиной, по которой ключевым отраслям крайне важно иметь возможность конкурировать на общемировом уровне, а также иметь возможность разрабатывать и производить самые мощные процессоры.

Совместная инициатива 17 государств-членов ЕС направлена на укрепление сотрудничества и увеличение объёмов инвестиций в производственно-сбытовой цепочки индустрии производства полупроводников, которые вкладываются в оборудование и материалы, разработку, современное производство и упаковку, где это возможно, через фонды восстановления и устойчивости – более масштабную программу, ориентированную на вопросы экологии и цифровые повестки дня. В рамках данного фонда существует семь основных направлений, предназначенных для инвестиций и реформ, и одно из основных среди них – это направление, ключевым компонентом которого являются полупроводники. Государства-члены могут мобилизовать заинтересованные стороны в промышленности для разработки амбициозного европейского флагманского проекта в форме второго Важного проекта, представляющего общеевропейский интерес (IPCEI).

Европейская структура IPCEI была запущена для того, чтобы дать возможность государствам-членам решать рыночные проблемы, которые мешают реализации частных инициатив, поддерживающих инновации, из-за значительных рисков, связанных с такими проектами. Первый проект IPCEI в области микроэлектроники, запущенный в 2018 году при участии Франции, Германии, Италии и Великобритании, должен быть реализован до 2024 года и направлен на поддержку исследований, разработок и инноваций в сфере энергоэффективных микросхем, силовых полупроводников, смарт-датчиков, современного оптического оборудования и композитных материалов. Все проекты данного IPCEI перечислены по этой ссылке.

Комментируя новую инициативу, объявленную в начале декабря при участии 17 государств-членов, комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сказал: «У Европы есть все необходимое для диверсификации и сокращения критических зависимостей, оставаясь при этом открытой. Поэтому нам нужно будет наметить планы, в которых будет прописано всё – начиная от разработки микросхем до внедрения передовых технологий производства с переходом на 2-нм узлы. Цель такие действий состоит в дифференциации и занятии ведущих позиций в наших наиболее важных цепочках создания стоимости. Сегодняшний запуск совместных проектов – это важный шаг вперёд, который проложит путь к созданию промышленного альянса. Коллективный подход должен помочь нам использовать наши существующие сильные стороны, а также открыть новые возможности, поскольку современные процессорные чипы играют всё более важную роль для промышленной стратегии и цифрового суверенитета Европы».

В декларации, которую 7 декабря 2020 года дистанционно подписали министры государств-членов ЕС во время видеоконференции, отмечаются сильные стороны Европы в определённых направлениях полупроводниковой промышленности, таких как силовая электроника, радиочастотные технологии, смарт-датчики для встроенного искусственного интеллекта (ИИ), микроконтроллеры, технологии с малым потреблением энергии, безопасные компоненты и оборудование для производства полупроводников.

Среди прочих пунктов, перечисленных в декларации, государства-подписанты согласились сосредоточить внимание на экосистеме проектирования, возможностях цепочки поставок и первичном промышленном внедрении передовых полупроводниковых технологий, включая переход к современным технологическим процессам для процессорных микросхем. Планируется также работать над выработкой общих стандартов и, при необходимости, заняться сертификацией для надёжной электроники, а также работать над общими принципами подхода к закупке защищённых микросхем и встроенных систем в приложениях, которые широко используют технологию микросхем.

Декларацию подписали 17 государств-членов ЕС: Бельгия, Франция, Германия, Хорватия, Эстония, Италия, Греция, Мальта, Испания, Нидерланды, Португалия, Австрия, Словения, Словакия, Румыния, Финляндия и Кипр.

Напомним, ранее сообщалось, что США пытаются восстановить отечественное производство микроэлектроники.

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