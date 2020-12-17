В среду кабинет канцлера Германии Ангелы Меркель поддержал законопроект, который требует от компаний, участвующих в создании критически важной инфраструктуры (такой, как высокоскоростные беспроводные сети 5G) предоставлять гарантию того, что устанавливаемое ими оборудование не может быть использовано для саботажа, шпионажа или терроризма. Об этом пишет Euronews.

Законопроект, который ещё предстоит утвердить в парламенте, направлен на устранение опасений, связанных с тем, что некоторые производители оборудования (такие, как китайская технологическая компания Huawei) могут создавать угрозу безопасности в случае, если они получат доступ к ключевым частям телекоммуникационной сети Германии.

Согласно проекту закона, компании будут обязаны предоставить «гарантию», которая должна будет содержать подробную информацию о том, каким образом они гарантируют, что устанавливаемые ими компоненты критических систем не могут быть использованы в незаконных целях.

Поставщикам, которые не будут соответствовать установленному уровню надёжности, будет запрещено заниматься установкой и обслуживанием оборудования сетей.

Предусмотренные в законопроекте меры не означают полного запрета в Германии оборудования производства компании Huawei, как того требуют Соединённые Штаты.

Представитель пресс-службы правительства Германии отказался от прямых комментариев, когда его спросили об угрозе со стороны администрации Трампа прекратить обмен разведданными со странами, использующими оборудование производства компании Huawei.

«Этот закон касается фундаментальных вопросов в сфере IT-безопасности, а не отдельных производителей», – заявил Штеффен Зайберт журналистам в Берлине.

В компании Huawei отрицают выдвинутые Соединёнными Штатами обвинения в содействии шпионажу со стороны Китая, являющегося крупным торговым партнёром Германии.

В своём официальном заявлении компания приветствовала разработанный законопроект.

«Если говорить о нашем возможном участии в развёртывании сетей 5G, то мы считаем, что с принятием данного законопроекта в Германии будут применяться более высокие и единые стандарты безопасности для всех поставщиков технологий», – говорится в заявлении Huawei. Компания добавляет, что закон позволит всем поставщикам вести честную конкуренцию, если они будут соблюдать требования безопасности.

«Такой подход, основанный на фактах и стандартах, является образцовым в решении глобальных проблем кибербезопасности, – заявили в компании. – Huawei продолжит практику прозрачного сотрудничества с регуляторными органами, клиентами и отраслевыми организациями для обеспечения безопасности мобильных сетей».

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