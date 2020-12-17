Членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания могут повысить зарплату. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла на днях Верховная Рада, передает Gordonua.

Сообщается, что данный законопроект требует установить членам Нацсовета зарплату в размере от 33 прожиточных минимумов, а председателю — до 40. Поскольку с декабря прожиточный минимум в Украине составляет 2270 грн, лица, занимающие должности в Нацсовете, могут получать от 74 910 грн до 90 800 грн.

Как говорится в пояснительной записке, такое увеличение заработной платы необходимо, чтоб «стимулировать добросовестный труд» членов Нацсовета, а также обеспечить «достаточные материальные условия для независимого выполнения ими служебных обязанностей».

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил нового члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Должность заняла Татьяна Руденко.

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