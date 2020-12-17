5G в Греции / Greece 5G
Фото: Enterprise IoT Insights

В среду, 16 декабря, в Греции был объявлен тендер на частоты, предназначенные для запуска сетей 5G.

Согласно информации, опубликованной греческой газетой Ekathimerini, на тендер были выставлены частоты в диапазонах 700 МГц, 2 ГГц, 3.4-3.8 ГГц и 26 ГГц.

В объявленном в Греции тендере приняли участие все три местных оператора мобильной связи – компании Cosmote (OTE Group), Vodafone и Wind Hellas. Согласно данным издания, в результате проведения тендера государство получило доход в размере 372,26 миллиона евро (453,78 миллиона долларов).

Эксперты предполагают, что к 2025 году количество подключений к сетям 5G достигнет в Греции отметки в 3 миллиона, и это принесёт операторам общий доход на сумму в примерно 260 миллионов евро, что будет составлять 15% от общей суммы выручки операторов мобильной связи.

Ожидается, что через три года доступ к сетям 5G будет иметь 60% жителей Греции, а через шесть лет охват населения составит 94%.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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