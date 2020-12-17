В среду, 16 декабря, в Греции был объявлен тендер на частоты, предназначенные для запуска сетей 5G.

Согласно информации, опубликованной греческой газетой Ekathimerini, на тендер были выставлены частоты в диапазонах 700 МГц, 2 ГГц, 3.4-3.8 ГГц и 26 ГГц.

В объявленном в Греции тендере приняли участие все три местных оператора мобильной связи – компании Cosmote (OTE Group), Vodafone и Wind Hellas. Согласно данным издания, в результате проведения тендера государство получило доход в размере 372,26 миллиона евро (453,78 миллиона долларов).

Эксперты предполагают, что к 2025 году количество подключений к сетям 5G достигнет в Греции отметки в 3 миллиона, и это принесёт операторам общий доход на сумму в примерно 260 миллионов евро, что будет составлять 15% от общей суммы выручки операторов мобильной связи.

Ожидается, что через три года доступ к сетям 5G будет иметь 60% жителей Греции, а через шесть лет охват населения составит 94%.

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