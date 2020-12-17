400 Мбит/сек: Amazon протестировала систему спутникового интернета Project Kuiper

Компания Amazon официально заявила, что она прошла критически важный этап в процессе разработки оборудования, необходимого для создаваемой ею сети спутникового интернета – Project Kuiper.

В пресс-службе принадлежащей Джефу Безосу компании-гиганте сектора электронной торговли и технологий заявили о том, что команда, работающая над проектом Kuiper, завершила начальную разработку антенны, которая будет размещена на «недорогом пользовательском терминале», используя который пользователи смогут подключаться к сети Amazon.

Project Kuiper представляет собой программу компании Amazon, связанную с запуском на низкую околоземную орбиту 3 236 спутников, предназначенных для раздачи сигнала интернета, которые должны сформировать систему, способную конкурировать с сетью Starlink от компании SpaceX.

В компании Amazon сообщили о проведении полевых испытаний антенны для проекта Kuiper «в различных средах», включая «потоковую передачу видео в разрешении 4K с геостационарного спутника (GEO)». Геостационарные спутники обычно размещаются на орбите на высоте примерно в 35 000 км от Земли, что, как отмечают в Amazon, «примерно в 50 раз дальше», чем планируемая орбита спутников проекта Kuiper, которые будут находиться на расстоянии около 600 км от Земли.

«Созданный нами прототип антенны уже способен обеспечивать передачу данных на скорости до 400 Мбит/сек, а в последующих версиях производительность системы продолжит улучшаться», – говорится в сообщении на блоге Amazon.

В компании пока не предоставили подробную информацию о конструкции клиентского терминала.

В июле в FCC одобрили заявку Amazon, связанную с проектом Kuiper, в который компания планирует инвестировать более 10 миллиардов долларов.

Планируется, что сеть Amazon начнёт предлагать услуги, как только будут выведены на орбиту 578 спутников. Впрочем, создатели Project Kuiper ещё не завершили разработку своих спутников и не начали запускать их. Тем временем, компания SpaceX на сегодняшний день запустила на орбиту уже около 900 спутников Starlink – небольшую часть от общего количества, необходимого для глобального интернет-покрытия, но вполне достаточно, чтобы начать предоставлять услуги в некоторых регионах, в том числе на северо-западе США. В октябре компания SpaceX начала публичное бета-тестирование сети Starlink. При этом стоимость услуги составляет 99 долларов в месяц.

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