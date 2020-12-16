В Германии тестируют прямые трансляции со стадионов команд второй Бундеслиги с использованием сети 5G

Компании Sky Deutschland и Vodafone Deutschland впервые тестируют возможности использования нового стандарта мобильной связи 5G в рамках пред- и послематчевых прямых включений при освещении футбольного матча 2-го дивизиона Бундеслиги. Об этом пишет Broadband TV News.

До сих пор телевизионная картинка традиционно передавались от камер в фургон Sky OB по кабелю, а оттуда передавалась в студию по спутниковым или оптоволоконным линиям. Благодаря появлению стандарта 5G путь, который проделывает телевизионная картинка от камеры к экрану в вашем доме, может значительно сократиться. Используя технические возможности 5G, кадры, снятые беспроводной камерой или смартфоном, отправляются в виртуальную студию в облаке, а затем – на экран телевизора. Для этого необходимо наличие стабильных сетей и гарантированной пропускной способности канала – даже в моменты, когда тысячи людей, находящихся на стадионе, одновременно заходят в сеть.

Благодаря использованию сетей 5G, картинка, предназначенная для прямой трансляции, может перенаправляться непосредственно с камеры, в которую интегрирована 5G-совместимая SIM-карта, на виртуальный вещательный центр. Таким образом, теряет свою актуальность ранее принятый маршрут через Sky SNG на вещательный центр. Это позволяет сэкономить время. Таким образом, во время прямых трансляций картинка будет попадать на экраны телевизоров и смартфонов с меньшей задержкой. Более того, поскольку в новой схеме окончательное воспроизведение картинки контролируется из виртуального вещательного центра, руководить этим процессом в будущем технический персонал сможет из любой точки, в том числе – из дому.

Поскольку камеры больше не нужно будет подключать к многочисленным кабелям, операторы смогут стать более мобильными при перемещении по стадиону и более гибкими в своей работе. В частности, они также смогут добраться до мест, которые ранее были труднодоступны для обычной камеры. Таким образом, по мнению руководства Sky и Vodafone, футбольные фанаты, смотрящие матч по телевизору, смогут чувствовать себя ещё ближе к происходящему. С появлением 5G смартфон также становится профессиональной камерой, поскольку его можно использовать в любой ситуации, чтобы заснять происходящее. Благодаря этому становится возможна съёмка с новых ракурсов, открываются возможности для воплощения в реальность новых идей, особенно при освещении происходящего за кулисами спортивных мероприятий, до и после матча. Прямая трансляция матча остается в руках Sportcast, дочерней компании DFL.

Благодаря ведению съёмок при помощи смартфонов, болельщики также могут смотреть прямые трансляции в новом формате 9:16 — стандарте, оптимизированном для потоковой передачи на смартфоны, что отвечает на запросы растущего числа зрителей, просматривающих спортивные трансляции в пути.

Для того чтобы гарантировать стабильную и быструю передачу видеоматериалов через сеть 5G, Vodafone может отрезать часть сети, используя так называемую технологию «нарезания сети», обеспечивая тем самым стабильную скорость передачи данных на протяжении всей трансляции. Компания Vodafone реализует «нарезание сети» вместе со своим технологическим партнером – компанией Ericsson. Таким образом, в будущем телекомпании или компании смогут зарезервировать «собственную» сеть 5G в кратчайшие сроки и на ограниченный период времени.

16 декабря 2020 года партнёры впервые протестируют процесс мобильной съёмки во время матча 2-го дивизиона Бундеслиги между командами Fortuna Düsseldorf и VfL Osnabrück, который будет транслироваться в прямом эфире канала Sky Deutschland. Начало матча намечено на 18:30 по центрально-европейскому времени. Компания Vodafone провела модернизацию оборудования базовых станций вблизи стадиона Merkur-Spiel-Arena в Дюссельдорфе, сделав его одним из первых 5G-стадионов в Германии. Посетителям стадиона также смогут оценить преимущества быстрой мобильной связи, которая обеспечивает скорость до 1 Гбит/сек.

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