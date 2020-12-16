В 2023 году Министерство обороны США прекратит использование в своей системе печатных плат, произведенных в Китае и других потенциально враждебных (для США) странах. Это следует из законопроекта об оборонной политике на 2021 год, – пишет Federal Computer Week.

Закон об оборонной политике, принятый американским Конгрессом на прошлой неделе и ожидающий подписи президента, запрещает Министерству обороны с 2023 года покупать предназначенные для установки в критически важные системы печатные платы, произведенные в определённых странах, в число которых входят Китай и Россия. Исключения сделаны для ряда готовых коммерческих товаров и услуг. В списке «запретных стран» присутствуют также Иран и Северная Корея, однако в США и ранее действовали правила, накладывающие запрет на большую часть торговых операций с этими государствами.

Согласно закону, министр обороны может также делать дополнительные исключения «после подачи специального уведомления, в котором чётко обосновывается необходимость данной закупки для национальной безопасности».

Микроэлектроника, такая как печатные платы, используемые для производства различных электронных устройств – от телевизоров до суперкомпьютеров – всё чаще становится предметом разговоров о безопасности цепочки поставок, и особенно актуальным это стало в текущем году, когда пандемия COVID-19 внесла дополнительные сложности в производство и покупку определённых вещей.

Администрация президента Трампа пристально наблюдала за китайскими компаниями, работающими в секторе микроэлектроники, уделяя особое внимание потенциальному риску, связанному с возможной утечкой конфиденциальной информации в Китай в процессе производства. А в связи с растущей конкуренцией с Китаем и проблемами национальной безопасности, усугубленными пандемией, Конгресс и министерство обороны настаивают на ужесточении контроля за кибербезопасностью и техническими цепочек поставок.

Согласно законопроекту, новые правила производства печатных плат не будут утверждены министерством обороны до середины 2022 года, однако в следующем году ожидается принятие изменений, поскольку Министерство обороны работает с электронными компаниями, подрядчиками и поставщиков, чтобы определиться с потребностями, связанными с разработкой.

Помимо утверждения новых требований NDAA к производителям, Конгресс также потребовал от Министерства обороны США изучить последствия расширения ограничений на покупку коммерческих печатных плат и сборок.

Ограничения, вызванные пандемией и повлиявшие на цепочки поставок, а также NDAA текущего года могут в итоге привести к возрождению сектора производства микроэлектроники в США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.