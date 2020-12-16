Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал провайдера сети национального цифрового эфирного телевидения «Зеонбуд» за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг трансляции телепрограмм общенациональных каналов в формате DVB-T2. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Антимонопольного комитета.

В сообщении АМКУ говорится, что с сентября 2011 года по декабрь 2019 года оператор «Зеонбуд», злоупотребляя монопольным положением, устанавливал тарифы на телекоммуникационные услуги без каких-либо расчетов и экономических обоснований таких тарифов. При этом в дальнейшем провайдер менял тарифы путем предоставления скидок без всякого экономического обоснования.

Как следствие в Комитете приняли решение обязать «Зеонбуд» прекратить нарушения и наложить штраф в размере 25,726 млн грн. Таким решением АМКУ признал указанные действия «Зеонбуда» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, в октябре прошлого года оператор наземного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал транспортный спутниковый сигнал (Multistream T2-MI).

В ноябре 2019 года «Зеонбуд» раскрыл украинских собственников, которые владеют акциями компании.

В октябре текущего года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил четыре лицензии «Зеонбуду» сроком на 10 лет.

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