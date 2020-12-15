Ракета Falcon 9 от компании SpaceX вывела на орбиту новый космический аппарат для компании SiriusXM. Запуск спутника был произведен 13 декабря, в преддверии завершения рекордного для компании SpaceX года.

Ракета Falcon 9 оторвалась от пусковой площадки №40 на космодроме Космических сил США на мысе Канаверал в 12:30 по полудни по времени Восточного побережья США. Двумя днями ранее в компании SpaceX отменили запуск ракеты из-за предполагаемой неназванной проблемы с наземными системами.

Спустя 31 минуту после старта верхняя ступень ракеты успешно вывела спутник SXM-7 на геостационарную переходную орбиту. При этом первая ступень ракеты успешно приземлилась на самоходную баржу, дрейфовавшую в водах Атлантического океана. Эта ступень совершила таким образом уже свой седьмой полет, предварительно запустив в космос тестовую модель коммерческого космического корабля Demo-1, группу спутников Radarsat Constellation и четыре группы спутников Starlink.

Спутник SXM-7 – один из двух спутников для ведения цифрового звукового вещания, заказанных компанией SiriusXM у компании Systems Loral (ныне носит имя Maxar Technologies) в 2016 году. Спутник, имевший в момент запуска массу в примерно 7 000 килограммов, будет генерировать мощность более 20 кВт и, развернув большую антенну, обеспечит трансляцию радиопрограмм платформы SiriusXM для подписчиков, находящихся на территории Северной Америки и стран Карибского бассейна.

Спутник должен заменить аппарат XM-3, запущенный в 2005 году и работающий на геостационарной орбите в позиции 85 градусов западной долготы. Второй спутник, SXM-8, будет запущен в 2021 году для замены спутника XM-4, работающего в позиции 115 градусов западной долготы.

Нынешний запуск стал уже 24-ой орбитальной миссией, проведенный компанией SpaceX в 2020 году, и это – наибольшее количество запусков, проводившихся компанией за один год. Однако, запуск спутника SXM-7 был лишь третьей миссией, где в роли основного заказчика не выступало ни правительство США, ни сама компания SpaceX. Четырнадцать запусков ракеты Falcon 9 были произведены с целью вывода на орбиту спутников Starlink от компании SpaceX. Пять миссий было проведено по заказу NASA, включая запуск коммерческого космического корабля, запуски грузовых космических кораблей на Международную космическую станцию и запуски научных спутников для исследования океана Sentinel-6 Майкла Фрейлиха. А ещё дважды компания выводила на орбиту спутники GPS для Космических сил США. В январе компания SpaceX также выполнила суборбитальный запуск ракеты Falcon 9 в рамках испытания на прерывание полёта космического корабля Crew Dragon для NASA.

Помимо запуска спутника SXM-7, ракета Falcon 9 провела в этом году ещё две миссии, не связанные с заказами американского правительства и самой компании SpaceX: в июле в космос был запущен южнокорейский военный спутник связи ANASIS-2, а в августе – спутник радиолокационной съёмки SAOCOM 1B для аргентинского космического агентства CONAE.

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