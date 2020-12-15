Агентство Cable.co.uk собрало и проанализировало данные о ценах на 3 288 пакетов услуг фиксированного доступа в интернет в 211 странах мира в период с 29 октября по 8 декабря 2020 года.

Украина предлагает самый дешёвый в мире широкополосный интернет, средняя стоимость пакета составляет 6.41 доллара в месяц. Напомним, в предыдущем рейтинге, Украина располагалась на втором месте. А вот восточноафриканская страна Эритрея – самое дорогое в мире место для покупки доступа к широкополосному интернету: средняя стоимость такой услуги здесь составляет 2 666.24 доллара в месяц.

Бутан – страна с самым дешёвым широкополосным интернетом в Азии, если не считать стран Ближнего Востока (также занимает четвёртое место в мире по дешевизне услуги): средняя стоимость услуги здесь составляет 8.71 доллара в месяц. За ней следуют Шри-Ланка (9.58 доллара) и Иран (9.60 доллара). Три эти страны входят в десятку стран с самым дешёвым широкополосным интернетом в мире. Самые дорогие пакеты услуг доступа к широкополосному интернету в данном регионе предлагаются в таких странах и территориях, как Восточный Тимор (107.33 доллара), Бруней-Даруссалам (137.62 доллара) и Макао (307.74 доллара).

Все три страны Балтии вошли в список из 60 стран с самым доступным интернетом в мире. Литва вышла на первое место в регионе – средняя стоимость пакета услуг доступа в интернет здесь составляет 13.35 доллара. Страна находится на 19 месте в мире по дешевизне услуги. На втором месте среди стран Балтии оказалась Латвия (27 место в мире), где подписка на услугу стоит в среднем 16.99 доллара. Эстония предлагает самый дорогой в странах Балтии доступ к интернету: средняя стоимость пакета составляет здесь 30.34 доллара. Впрочем, это не помешало Эстонии войти в «Топ 60» стран с самым недорогим интернетом, где она расположилась на 55 месте.

Остров Сен-Мартен (владение Франции) предлагает самый дешёвый широкополосный интернет среди 29 стран Карибского бассейна, включенных в исследование: средняя стоимость пакета здесь составляет 24.66 доллара США в месяц. За ним следуют Доминиканская Республика (26.78 доллара США) и Сент-Винсент и Гренадины (44.40 доллара США). Регион в целом представляет собой неоднозначную картину, и многие из его стран и территорий оказались на самом дорогом конце рейтинга. В частности, Антигуа и Барбуда (129.14 доллара США), Каймановы острова (170.03 доллара США) и Британские Виргинские острова (179 долларов США) предлагают чрезвычайно дорогой интернет как в разрезе региона, так и в разрезе всего мира.

Мексика остаётся самой дешёвой страной для покупки услуг широкополосного доступа в интернет в Центральной Америке: средняя стоимость пакета здесь составляет 29.01 доллара США в месяц. Панама, напротив, сейчас предлагает самый дорогой интернет: средняя цена пакета составляет здесь 66.05 доллара США в месяц. Справедливости ради, следует отметить, что все десять стран Центральной Америки, попавших в исследование, оказались в середине таблицы, и ни одна из них не продемонстрировала ни слишком плохих, ни слишком хороших показателей.

Пять из десяти стран с самой низкой стоимостью услуг доступа к широкополосному интернету являются странами, ранее входившими в состав СССР. В их число входит и Российская Федерация, где средняя стоимость пакета составляет 7.50 доллара в месяц. И наоборот – Соединённые Штаты предлагают одни из самых дорогих пакетов услуг доступа в интернет в мире. Страна находится на 131 месте, а средняя стоимость пакета услуг здесь составляет 59.99 доллара.

В Восточной Европе в поле зрение экспертов, проводивших исследование, попало 13 стран. Все они неплохо себя чувствуют в верхней части таблицы, да и в целом по региону дела идут очень хорошо. Румыния (10.59 доллара), Болгария (12.69 доллара) и Венгрия (15.45 доллара) предлагают самый дешёвый интернет в регионе, а самые дорогие в Восточной Европе пакеты предлагаются в Албании (28.99 доллара), Северной Македонии (29.79 доллара) и Словении (36.41 доллара).

В странах Ближнего Востока самый дешёвый широкополосный интернет был найден в раздираемой войной Сирии – средняя стоимость пакета здесь составляет 6.69 доллара в месяц (это второе по дешевизне услуги место в мире). В свою очередь, Кувейт (77.98 доллара), Оман (91.04 доллара), Саудовская Аравия (107.27 доллара), Объединённые Арабские Эмираты (111.20 доллара) и Катар (116.73 доллара) предлагают самый дорогой широкополосный доступ в регионе.

В Северной Африке всего шесть стран удостоились чести попасть на страницы исследования. Три из них могут похвалиться весьма приятными показателями, две – посредственными, а одна оказалась в нижней части таблицы. Самый дешёвый широкополосный интернет в регионе предлагают Тунис (11.65 доллара), Египет (17.83 доллара) и Алжир (19.87 доллара). Все три страны входят в верхнюю сороковку по дешевизне интернета в мире. А вот Ливия выглядит своего рода отщепенцем на уровне других стран региона – широкополосный интернет здесь стоит достаточно дорого, 70.67 доллара в месяц, при этом в общемировом рейтинге страна оказалась на 145 месте.

В Северной Америке, включающей всего четыре страны, США предлагают самый дешёвый широкополосный интернет (средняя стоимость пакета – 59.99 доллара), опережая Канаду на 23 позиции в общемировом рейтинге (76.14 доллара). Гренландия предлагает самые дорогие пакеты в регионе – их средняя цена составляет 130.29 доллара в месяц. Ни одна страна в регионе не может похвастаться лучшими показателями по сравнению с другими странами мира, а самая дешёвая страна в регионе – США – занимает лишь 131-е место в общем рейтинге.

14 из 16 стран Океании, попавших в поле зрения исследователей, оказались в самой дорогой половине глобальной таблицы (единственными исключениями стали Новая Каледония и Фиджи). Впрочем, более крупные страны – такие, как Австралия и Новая Зеландия – предлагают более дешёвые пакеты доступа к широкополосному интернету, чем небольшие островные государства. Остров Рождества (148.30 доллара), Вануату (160.13 доллара) и Самоа (192.84 доллара) являются самыми дорогими в регионе, а также одними из самых дорогих мест в мире для покупки пакета услуг широкополосной связи.

В исследовании была проанализирована ситуация в общей сложности в десяти странах Южной Америки. Среди них Аргентина – самое дешёвое место для заключения контракта на получение услуг широкополосного доступа, со средней ценой пакета 19.49 долларов. Из-за гиперинфляции Венесуэлу в очередной раз оказалось невозможно включить в исследование. Самой дорогой территорией для покупки услуг фиксированной широкополосной связи являются Фолклендские острова, где средняя стоимость доступа в месяц составляет 149.38 доллара.

Хуже всего ситуация состоит в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Большинство из 37 стран, попавших в исследование, оказались в самой дорогой половине таблицы.

Сомали является самой дешёвой страной для покупки услуг доступа в интернет в регионе, она занимает 30-е место в мире, а средняя стоимость пакета здесь составляет 19.15 доллара. В то же время в Эритреи пользователи домашнего интернета вынуждены платить в среднем 2 666.24 доллара в месяц за фиксированный широкополосный доступ, что делает эту страну самым дорогим в мире местом для любителей Всемирной сети. Бурунди (370 долларов), Коморские Острова (414.01 доллара) и Мавритания (712.46 доллара) составили компанию Эритрее в группе самых дорогих стран в регионе и входят в четвёрку самых дорогих стран мира.

В Западной Европе самой дешёвой для любителей интернета страной является Франция со средней ценой пакета 32.16 доллара в месяц, за ней следуют Италия (32.73 доллара) и Португалия (33.31 доллара). Великобритания занимает 4-е место в рейтинге самых дешёвых среди 29 стран Западной Европы (и 67-е место в мире) со средней стоимостью пакета 34.78 доллара в месяц.

Тем не менее, из-за более низкой средней скорости по сравнению с большей частью Европы, ситуация в Великобритании намного хуже с точки зрения соотношения цены и качества, и страна занимает по этому показателю 25-е место среди 29 стран Западной Европы и 93-е место в мире с затратами в размере 1.06 доллара на 1 Мбит/сек полосы пропускания в месяц.

Текущий год был несколько необычным в том смысле, что обычно мы наблюдаем снижение средней мировой стоимости услуг. Однако, в этом году наблюдался небольшой рост – с 46.13 доллара до 48.85 доллара, или примерно на 5.9%. В любом случае, трудно доказать или опровергнуть утверждение о том, что на всё повлияли глобальные события 2020 года.

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