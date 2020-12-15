Omdia: Индустрия кинопроката потеряет миллиарды из-за COVID-19 и сотрудничества киностудий со стриминговыми сервисами

Мировая киноиндустрия потеряет в 2020 году 32 миллиарда долларов из-за пандемии COVID-19, доходы от продаж билетов снизятся на 71.5% в сравнении с 2019 годом. Об этом говорится в отчёте «Кино-окна: адаптация к будущему», – подготовленному Omdia.

Кассовые сборы упали ниже отметки в 13 миллиардов долларов впервые за два десятилетия, что побудило студии выпускать фильмы на цифровых платформах, которые они рассматривают как альтернативу кинопрокату.

На фоне стремительного снижения кассовых сборов кинотеатров стриминговые платформы переживают настоящий бум. По данным Omdia доходы от онлайн-транзакций и SVOD вырастут по итогам 2020 года до отметки в 34 миллиарда – на 30% в сравнении с 2019 годом.

Тем не менее, несмотря на эксперименты с видео по запросу премиум-класса – такие как онлайн-премьера фильма «Мулан» от студии Disney и сокращение кинотеатрального окна «Чудо-женщины 1984» до одной недели, PVOD принёс в 2020 году киностудиям всего 630 миллионов долларов.

По мнению экспертов Omdia, несмотря на то, что пандемия COVID-19 усилила эксперименты с продолжительностью кинотеатральных окон и запуском фильмов на других платформах, многие студии по-прежнему рассматривают возможность возобновления в 2021 и в последующие годы практики премьер блокбастеров на экранах кинотеатров. В 2019 году 10 лучших фильмов производства США принесли 70% кассовых сборов в течение первых двух недель после выхода в прокат. Это сопоставимо с 63.1% для фильмов с рейтингом от 41 до 50 и 40.9% для фильмов с рейтингом от 91 до 100, сообщила исследовательская группа.

На фоне традиционных кинотеатральных окон, которые обычно включают 90-дневный прокат, 14-дневный период электронных продаж, за которыми следуют 90-дневный период цифрового VOD проката и продаж на физических носителях с последующей доступностью на подписных платформах и платном ТВ, PVOD представляет собой существенные перемены.

Мария Руа Агуете, старший директор Omdia по вопросам СМИ и развлечений, сказала: «COVID-19 породил серьёзную проблему для новых релизов, которая поставила под сомнение традиционную оконную модель, поскольку нисходящие источники дохода страдают от отсутствия новых релизов на других платформах в 2020 году и 2021. Это также дало студиям уникальную возможность для экспериментов с другими моделями дистрибуции, такими как PVOD или, в меньшей степени, прямая потоковая передача без эквивалентного ущерба прежним отношениям. Большая часть экспериментов 2020 года заключалась не в переносе новых релизов фильмов на поздние окна (а именно, видео по онлайн-подписке), а в создании новых и временных потоков получения доходов для извлечения выгоды из выпущенного контента через PVOD или другим способом».

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