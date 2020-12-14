За год работы «Киевстар ТВ» увеличил библиотеку контента до 10 000 фильмов и сериалов, а также запустил 225 телеканалов

Более 50 тысяч часов и 10 тысяч единиц кино-контента, 70 новых ТВ-каналов, из них — 21 в HD-качестве, рост абонентской базы вдвое и другие достижения 2020: Киевстар и 1+1 media подводят итоги работы совместного сервиса онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Киевстар ТВ начал работу в декабре 2019 года, объединив «Домашнее телевидение» от Киевстар и приложение «Kyivstar Go TV». На момент запуска, видеобиблиотека платформы насчитывала 150 телеканалов и около 7000 фильмов и сериалов от ведущих украинских и иностранных киностудий. Сейчас сервис Киевстар ТВ предлагает своим пользователям 225 телеканалов, 70 из которых были запущены на платформе во втором полугодии 2020. VOD библиотека платформы за год также значительно расширилась и выросла до 10 000 фильмов и сериалов с общей продолжительностью более 50 000 часов.

«Развитие Киевстар ТВ позволяет нам не только взращивать ответственное отношение к потреблению легального контента, но и предоставлять дополнительные привилегии абонентам Киевстар. Так, все абоненты Киевстар могут просматривать контент без платы за трафик или экономить до 50% стоимости телеком-услуг, выбирая тарифы «Киевстар Все вместе». Мы рады той динамике развития, которую видим, и продолжим активное наращивание абонентской базы и контента на платформе», — прокомментировал президент Киевстар, Александр Комаров.

Одним из преимуществ Киевстар ТВ является возможность просматривать контент с 5 устройств: смартфона, планшета, ноутбука, Smart TV и ТВ-тюнера. Чаще всего пользователи просматривают контент на больших экранах (Smart TV и ТВ-тюнеры): на эти устройства приходится 85% просмотров. Еще 15% делят между собой мобильные и веб-устройства. А вот фильмы по подписке зрители охотно смотрят как с больших экранов, так и с мобильных устройств. Еще одной функцией является возможность ставить эфир на паузу (Catch-up) и хранить его в архиве. Более 40% абонентов платформы пользуются этой опцией.

«Несмотря на тяжелый для всех год, наш совместный с Киевстар проект оправдал все ожидания, которые возлагались на него на старте. И даже больше: сейчас Киевстар ТВ входит в тройку ОТТ-операторов по количеству абонентов на всем украинском рынке, увеличив базу за год больше, чем в два раза. Я горжусь действительно невероятным результатом работы команды платформы и верю в то, что впереди нас ждет только лидерство», — говорит Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Также, в течение года Киевстар ТВ не только активно работал над расширением контента, но и поддерживал своих абонентов, которые находились на изоляции. В период жесткого карантина Киевстар ТВ открыл доступ к контенту на платформе для всех тарифных планов, а также поддержал инициативу «Всеукраинская школа онлайн», предоставив доступ к просмотру всем пользователям.

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