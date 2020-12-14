Окружной суд в Величке признал виновным человека, который незаконно ретранслировал в сети интернет телевизионные программы Canal+ и Cyfrowy Polsat.

31-летний пират, осуществлявший свою нелегальную деятельность с территории Польши, был вынужден выплатить Canal+ Poland (уже Cyfrowy Polsat) сумму в 1 миллион злотых, что эквивалентно примерно 224 000 евро. Осуждённый обвиняется в том, что он незаконно распространял контент IPTV от платных платформ, не обладая законными правами на это. Данная сумма штрафа стала рекордной за всю историю подобных процессов в Польше.

Арест упомянутого выше гражданина Польши состоялся в марте 2018 года в городе Краков. Там задержанный сумел создать полноценную инфраструктуру для пиратской трансляции программ IPTV через интернет. В частности, полиция обнаружила серверы, мультимедийные плееры и компьютеры. В серверы были вставлены десятки абонентских карт, которые использовались для дешифрования телевизионного сигнала с целью его последующей ретрансляции в сети интернет. Было установлено, что задержанный транслировал телевизионный контент для своих подписчиков, взымая с них абонплату в размере, намного меньшем той, которую за данную услугу берут официальные платформы.

Сумма наложенного штрафа соответствует выгоде, которую, согласно подсчётам полиции, получил оператор. Кроме того в доме было найдено 180 000 злотых наличными – это примерно 40 400 евро. Параллельно на нескольких банковских счетах задержанного было выявлено около 224 000 евро. Согласно источникам в полиции, служба работала на протяжении нескольких лет, а число её абонентов составляло не менее сотни человек.

В ходе операции были арестованы также другие подозреваемые, при этом один из них был приговорён к штрафу, который он должен будет выплатить компаниям Canal+ Polonia и Cyfrowy Polsat. Главный обвиняемый был приговорён к одному году тюремного заключения, и это помимо того, что ему пришлось выплатить около 112 000 евро каждой из двух пострадавших компаний, чей контент распространялся незаконно.

Сумма присуждённого штрафа, по заявлениям представителей двух аудиовизуальных компаний, стала для Польши новым рекордом для таких процессов. Предыдущий рекорд был установлен весной 2018 года, когда обвиняемый был вынужден заплатить штраф в размере 36 000 евро в дополнение к 10 месяцам тюремного заключения.

В Польше, как и в большинстве стран ЕС, в последнее время учащаются аресты подозреваемых, уличённых в подобной нелегальной деятельности. Это связано с увеличением количества проводимых расследований.

«Определение суммы ущерба правообладателя, нанесённого незаконным распространением контента, всегда сложный вопрос, поскольку стоимость контента может устанавливать только сам правообладатель. По текущей практике в Украине для применения справедливой оценки ущерба мы исходим из того, сколько стоили бы такие права по аналогичным лицензионным договорам. В уголовных делах, как правило, для этого проводится экономическая экспертиза. Если, к примеру, речь о телеканалах, которые распространяются по технологии ОТТ, сумма ущерба будет исчисляться миллионами гривен», – комментирует Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы «Чистое небо».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.