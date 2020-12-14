Согласно данным lifecell, количество загрузок мессенджера BiP в Украине возросло до 1,5 млн, а количество постоянных пользователей увеличилось на 134% по сравнению с осенними показателями 2019 года.

BiP ― многофункциональный мессенджер, который доступен любому абоненту в Украине. В начале декабря количество загрузок BiP выросло до 1,5 млн, что на 50% больше показателя декабря 2019 года, когда эта цифра составила 1 млн загрузок.

Количество активных пользователей мессенджера в ноябре 2020-го увеличилось на 134% по сравнению с аналогичным показателем октября 2019 года.

Пользователями мессенджера BiP все чаще становятся не только абоненты lifecell, но и абоненты других операторов. Если сравнить с показателями 2019 года, то в этом году на 48% выросло количество абонентов других мобильных операторов, которые выбирают BiP для онлайн-общения.

Одним из ключевых преимуществ мессенджера является возможность совершать звонки не только пользователям BiP, но и на номера мобильной и фиксированной связи. Количество голосовых звонков 2020 года выросло на 16,7% по сравнению с октябрем 2019 года. Количество звонков возросло в среднем на 14% из расчета на одного пользователя. Средняя продолжительность звонков всех пользователей мессенджера увеличилась на 190% с октября 2019 по октябрь 2020 года. Средняя продолжительность звонков из расчета на одного пользователя выросла на 24%. Количество сообщений, которые отправили пользователи мессенджера в течение года, также выросло на 130%.

Виртуальный номер BiP ― это услуга мобильного оператора lifecell, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести украинский номер телефона и пользоваться им без физической SIM-карты только с помощью мессенджера BiP. В рамках поддержки абонентов во время строгого карантина в 2019 году lifecell установил цену на услугу 1 грн/30 дней, чтобы все абоненты, которые из-за пандемии остались за рубежом, имели возможность беспрепятственно коммуницировать с близкими и родственниками из Украины. К концу осени 2020 года виртуальный номер BiP постепенно приобрел популярность среди абонентов: в ноябре уже насчитывалось более 18 тыс. абонентов, воспользовавшихся этой услугой.

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