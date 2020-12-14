Что интересного в iPhone 12 Mini

Уходящий год был богат на презентации компании Apple. Кажется, компания поставила рекорд по количеству выпущенных на рынок гаджетов. Одним из самых ожидаемых релизов была новая линейка смартфонов Apple iPhone 12, среди которых есть, пожалуй, уникальный девайс – iPhone 12 Mini.

Интерес пользователей прикован к размерам устройства – это один из самых маленьких сотовых телефонов на современном рынке. Что же интересного в новом Айфон Мини, как он выглядит и насколько мощный – узнаете из нашего материала.

Дизайн iPhone 12 Mini

Внешний вид смартфона приковывает взгляд. И это не только из-за размеров. Популярные во всем мире скругленные грани теперь в прошлом – Apple задает новые тренды – в моде плоские грани, выполненные из облегченного алюминиевого сплава. Тонкие рамки дисплея позволили производителю расширить диагональ, оставив при этом компактные размеры устройства.

Передняя и задняя поверхности выполнены из невероятно прочного стекла, покрытого Ceramic Shield – новой разработкой для максимальной защиты от механических повреждений. Корпус имеет защиту и влаги и пыли по стандарту IP68. Это значит, что гаджет не боится воды – его можно смело мыть под проточной водой и совершать заплывы длительностью не более 30 минут. Покупателям доступны пять цветов – белый, черный, красный, синий и зеленый.

Комплект поставки

Слухи о неполном комплекте новых iPhone подтвердились. При покупке девайса в коробке можно найти сам смартфон, кабель для зарядки и передачи данных формата Lightning/USB-C, скрепку для извлечения SIM-карты, документацию и наклейку в виде логотипа компании. Ни блока зарядки, ни проводных наушников производитель больше не кладет в коробку. Это сделано с целью защиты окружающей среды, а также для экономии.

Примечательно, что конкуренты, которые подшучивали над Apple по этому поводу, приняли решение также не комплектовать свои гаджеты зарядками в ближайшем будущем.

Что внутри Apple iPhone 12 Mini

Девайс оснащен чипсетом Bionic 14-го поколения. В комплексе с 4 Гб оперативной памяти и невероятной производительностью аппаратной части, вы получаете быстрый и мощный смартфон, который даст фору многим конкурентам. Объем физической памяти можно выбирать между 64, 128 и 256 Гб. iPhone 12 Mini поддерживает связь нового поколения 5G, а также имеет на борту весь комплекс беспроводных интерфейсов: Bluetooth, Wi-Fi, GPS и другие.

Новое поколение дисплеев

Компактный смартфон оснастили обновленным OLED-экраном с диагональю 5,4 дюйма. Несмотря на то, что рамки стали меньше, а размер дисплея больше, телефоном удобно пользоваться одной рукой, доставая до отдаленных уголков.

Компания Apple не пошла на поводу у конкурентов и оставила частоту обновления экрана 60 Гц. Тем не менее, это не делает качество экрана хуже, чем у других производителей. Яркая и контрастная матрица идеально отображает любые детали изображений. Высокая скорость работы устройства и стабильность операционной системы iOS, делает все перемещения на экране плавными.

Камеры iPhone 12 Mini

Блок камер имеет два модуля – широкоугольный объектив и ультраширокоугольный. Оба модуля на 12 Мп. Несмотря на высокое качество фото и видео, работа камер улучшена в сравнении со смартфонами предыдущей линейки. Это обусловлено существенными изменениями в программной части. Усовершенствована портретная съемка, ночной режим, стало меньше шумов на фото. Это отличный вариант для любителей создавать контент.

Купить iPhone 12 Mini в Украине

Компактный смартфон от Apple стал желанным гаджетом для многих пользователей. Он отлично подходит для разных задач: работы и развлечений. Сегодня купить iPhone 12 Mini в Киеве по выгодной цене можно в интернет-магазине Avic.ua. Большой выбор техники, качественное обслуживание и быстрая доставка, делают покупки онлайн безопасными.

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