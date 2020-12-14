Apple AirPods Max 2020

Слухи о выпуске первых полноразмерных наушников Apple появились в сети уже давно, более того, были доступны даже рендеры конструкции предполагаемой новинки, но никаких точных данных о дате релиза или точных характеристиках не было. И вот, начало декабря преподнесло поклонникам бренда долгожданную новинку — полноразмерные накладные наушники AirPods Max, которые превзошли все предположения и ожидания. Гаджет получил впечатляющую техническую начинку, множество аудиотехнологий и продуманный дизайн конструкции. Сразу после выхода, мнения о наушники AirPods Max разделились: кто-то критикует новинку, а кто-то, наоборот, нахваливает. Попробуем разобрать главные характеристики и дать объективную оценку новинки.

Дизайн, конструкция и ношение

Форм-фактор полноразмерных наушников AirPods Max может быть непривычным пользователям предыдущих AirPods, которые привыкли к компактным гарнитурам-вкладышам. Наушники имеют широкое оголовье (верхнюю часть) из сетчатой ткани. AirPods Max удобно садятся не оказывая никакого давления на голову. Накладные чаши сделаны из алюминия, а на внутренней стороне предусмотрены мягкие амбушюры. Наушники полностью закрывают ушные раковины, чтобы обеспечить правильную направленность звука, но при этом не передавливают их. Высота дужки AirPods Max регулируются, что позволяет подстраивать наушники под индивидуальные параметры головы. Если ранее AirPods выпускались только в белом цвете, то новинку можно приобрести в сразу пяти цветах: темно-сером, серебристом, зеленом, сине-голубом и розовом. Носятся AirPods Max очень удобно, без какого-либо ощутимого утяжеления на голове

Процессор и звучание

AirPods Max 2020 оснащены сразу двумя процессорами Apple H1 (в каждом наушнике), девятью микрофонами, динамическими драйверами фирменной разработки Apple и множеством датчиков. Что же это означает по факту? Техническая начинка AirPods Max обеспечивает качественное проигрывание любого аудио, с насыщенностью и глубиной звуков всего частотного диапазона. Музыка любого жанра, как и аудио-дорожки с видео/кино/сериалов звучат одинаково хорошо и детализировано. Еще одна важная особенность AirPods Max — наличие колесика Digital Crown для быстрого управления проигрыванием: регулировки громкости и переключения треков.

Активное шумоподавление, прозрачный режим и адаптивный эквалайзер

Передовые аудиотехнологии, в числе которых: активное шумоподавление, прозрачный режим, адаптивный эквалайзер и режим пространственного аудио — являются ключевыми преимуществами AirPods Max 2020. Шумоподавление изолирует все звуки среды, позволяя полностью погрузиться в прослушивание музыки. Прозрачный режим, наоборот, позволяет слышать окружающие звуки, чтобы взаимодействовать со средой. Переключаться между этими режимами можно через специальную кнопку на чаше наушников. Адаптивный эквалайзер подстраивает проигрывание под параметры каждого отдельного трека, чтобы воспроизводить любое аудио в наилучшем качестве.

Подводя итог стоит сказать, что AirPods Max — это, в первую очередь, выбор настоящих меломанов и ценителей наивысшего качества. Если вы просто любите послушать музыку в фоновом режиме во время прогулки и тд., функционал AirPods Max будет для вас излишним. Но вот если вы любите аудио с иммерсивным эффектом и предпочетаете полностью погружатся в прослушивание — лучших наушников чем AirPods Max вам точно не сыскать.

Редакция выражает особенную благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставленный для обзора Apple AirPods Max .

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