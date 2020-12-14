Абоненты Xtra TV получили доступ к библиотеке OTT-сервиса OLL.TV

В конце года Xtra TV подготовил для своих зрителей удобную опцию – просмотр фильмов и сериалов на смартфонах и планшетах. Для реализации видеотеки по запросу DTH-провайдер воспользовался OTT-технологией партнерского приложения OLL.TV, – сообщает пресс-служба.

С 14 декабря спутниковый провайдер Xtra TV открыл своим абонентам возможность в дополнение к популярным украинским и международным каналам просматривать также фильмы и сериалы в видеотеке OLL.TV. Предложенная библиотека объединила в себе более 3500 фильмов, сериалы от ведущих мировых студий, мультфильмы и популярные развлекательные программы. Таким образом, Xtra TV стал первым спутниковым оператором в Украине, который предоставляет комплексную услугу для своих абонентов – и спутниковое ТВ, и ТВ через интернет.

«Главная наша миссия – комфорт зрительского просмотра, поэтому мы постоянно работаем в этом направлении. Мы первые запустили возможность для пользователей спутникового ТВ смотреть премиальные каналы „Футбол“ на сайте и в мобильном приложении Xtra TV. Год назад, опираясь на обратную связь от потенциальных и существующих пользователей, добавили в перечень устройств для просмотра САМ-модули. Сейчас, наблюдая рост популярности видео по запросу, мы обеспечили абонентам просмотр фильмов и лучших мировых сериалов, когда это удобно им. Для реализации была выбрана платформа инновационного продукта „Медиа Группы Украина“ – сервис OLL.TV. Услуга будет доступна исключительно для наших абонентов, которые пользуются спутниковым оборудованием, а ее стоимость составит всего 29 грн/мес. Месяц просмотра фильмов, сериалов HBO, мультфильмов и шоу в HD-качестве по цене чашки кофе. Думаю, такая ценовая доступность в сочетании с премиальным контентом и удобством просмотра обеспечат новой услуге большую популярность среди зрителей Xtra TV», – отметил Юрий Чередничок, директор ООО «Экстра ТВ».

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