Несмотря на то, что цена на iPhone 12 Pro Max довольно высокая, с выходом «яблочных» смартфонов нового поколения почти треть пользователей Android призналась, что не против бы перейти на iOS. Это данные американского опроса, проведенного среди 2000 человек. Но эксперты предполагают, что в других странах статистика примерно такая же. Так что же подтолкнуло адептов Android-смартфонов изменить свои предпочтения?

Почему пользователи готовы «изменить» Android-системе?

Причин такого решения несколько. Не последнюю роль сыграли и уникальные свойства айфонов 12 поколения. Но есть и другие факторы:

более продолжительный период поддержки гаджетов Эппл новыми прошивками и версиями iOS (для сравнения: многие Андроид-смартфоны прекращают обновляться уже через 2-3 года после презентации);

лучшая защита пользовательских данных;

форм-фактор (айфоны 12 поколения представлены в 3 размерных вариантах, что позволяет каждому подобрать оптимальную модель под себя).

Кроме того, почти 30% опрошенных признали, что стоимость флагманов на Android не очень сильно отличается от стоимости айфона последнего поколения, поэтому они всерьез рассматривают покупку нового телефона уже на iOS.

Как правильно перейти с Android на iOS?

Перейти с одной операционной системы на другую намного проще, чем многие полагают. Лучший помощник в этом деле – приложение «Перенос на iOS». Дальше потребуется только доступ к Интернету и несколько минут свободного времени. Приложение автоматически перенесет с одного устройства на другое все, вплоть до содержимого на внешней карте памяти и закладок в браузере. После чего можно вполне наслаждаться преимуществами, которые предоставляет своим пользователям корпорация Apple.

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