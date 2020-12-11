Samsung готовит свой первый потребительский MicroLED-телевизор

Samsung анонсировала выход своего первого MicroLED-телевизора для потребительского пользования. Закупочная цена устройства составит более 150 тысяч долларов, передает DTF.

Сообщается, что компания впервые выпустит MicroLED-телевизор для бытового использования. До этого Samsung поставляла только модульные панели The Wall для бизнеса, которые требовали установки специалистом.

Диагональ панели составляет 110 дюймов, устройство поддерживает 4K. Кроме того, телевизор имеет специальный режим, позволяющий разделить экран на четыре 50-дюймовых окна для воспроизведения контента с разных источников.

«Телевизор обеспечивает идеальную цветопередачу (охватывает 100% пространств DCI-P3 и Adobe RGB) и рассчитан на 100 тысяч часов воспроизведения без выгорания (примерно 11 лет)», — передает ресурс.

Отмечается, что пока Samsung провела только предварительную презентацию в Корее, полноценный международный анонс ожидается в начале следующего года. Закупочная цена телевизора для дистрибуторов составит 170 миллионов корейских вон ($156 тысяч). Цена в магазинах будет выше.

Напомним, в мае этого года Samsung представила телевизор линейки Terrace TV, оснащенный дополнительной защитой для использования на улице. Устройство защищено по стандарту IP55, что позволяет ему не бояться дождя или ветра с пылью.

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