Оператор Etisalat из ОАЭ объединил частотный ресурс в диапазонах 2.6 ГГц, 3.5 ГГц и 26 ГГц, создав таким образом самый широкий и мощный канал передачи данных.

Компания не сообщила подробностей ни об объёме использования каждого из диапазонов, ни об условиях, при которых была достигнута такая скорость, ни о типах оборудования, которое использовалось на обоих концах. Таким образом, можно предположить, что данный рекорд был установлен скорее ради пиара, однако, тем не менее, участники эксперимента всё равно молодцы.

«Мы рады сообщить вам о том, что компания Etisalat из ОАЭ смогла установить беспрецедентный рекорд скорости передачи данных в сети 5G – 9.1 Гбит/сек, – заявил Саид Аль Заруни, старший вице-президент Etisalat, курирующий сектор мобильных сетей. – Эта сверхширокополосная, революционная скорость загрузки файлов из сети 5G является самой высокой в мире. В компании Etisalat мы всегда стремимся удовлетворять постоянно растущие запросы наших клиентов – различных компаний, систем автоматизации, частных лиц, игроманов – связанные со скоростью канала».

«Нынешнее знаменательное событие стало результатом упорной работы компании Etisalat, направленной на создание надёжной сети 5G, а скорость 9.1 Гбит/сек – это действительно огромный скачок вперёд в эпоху 5G, которая обеспечит нам скорости, в 30 раз превышающие среднюю пропускную способность сетей 4G. Это обеспечит возможности для значительных и глубоких изменений в жизни людей, отраслей, общества и экономики, трансформируя то, как мы живём и работаем».

Впрочем, вся эта история выглядит немного преувеличенной. Компания Nokia в партнёрстве с Elisa и Qualcomm недавно установила свой рекорд скорости – 8 Гбит/сек – и сообщила множество подробностей об условиях, в которых был установлен данный рекорд. В нынешней же ситуации мы даже не знаем, к примеру, использовала ли компания Etisalat для проведения эксперимента коммерческую сеть. Если да, то ей, по меньшей мере, следует подумать о стратегии написания пресс-релизов.

Вторая часть пресс-релиза всецело посвящена теме расширения сети Etisalat, что ещё больше раскрывает истинную цель этой попытки установить рекорд скорости. Слова «ведущий», «первый», «прорыв» и «самый быстрый» занимают в пресс-релизе видное место, и нет причин сомневаться в истинности ни одного из них. Однако, чем больше делается громких заявлений, тем больше требуется доказательств, а Etisalat в этом отношении не оправдывает ожиданий.

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