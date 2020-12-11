Покупка робота пылесоса — одна из самых эффективных инвестиций в комфорт. Умный девайс для уборки наводит порядки практически без контроля со стороны пользователя. Он позволяет отдыхать или работать, не отвлекаясь на мытье полов, чистку ковров и борьбу с пылью.
Качественный робот-пылесос самостоятельно строит карту перемещений и виртуозно обходит препятствия на своем пути. Кроме того он возвращается на станцию зарядки в случае разрядки аккумулятора и продолжает клининг ровно с той точки, на которой взял паузу.
Многие роботизированные уборщики продаются вместе с эргономичными пультами ДУ. Роботы-пылесосы Cecotec поддерживают еще и управление с помощью смартфона.
Причины, которые мотивируют к покупке робота-пылесоса от ведущего испанского бренда, представлены ниже.
Качество — на топовом уровне
Регулярное внедрение инноваций в разработки, сотни патентов, статус лучшего продавца в онлайн и офлайн формате — все эти факторы указывают на грамотность производственной политики Cecotec.
Все разработки бренда соответствуют:
- внутрипроизводственным стандартам качества;
- нормативам, актуальным во всем мире.
Для изготовления устройств используются высококачественные материалы, которые стойко выдерживают высокие нагрузки.
Выбор — на любой бюджет
Стоимость роботов зависит от их технических свойств и особенностей эксплуатации.
Модельный ряд устройств для уборки состоит из решений с разными:
- системами навигации;
- показателями мощности;
- режимами работы;
- комплектами поставки.
Простые роботы для сухой и влажной уборки принадлежат к бюджетному ценовому сегменту. А модели с усовершенствованным набором функций представлены в средней и высшей ценовой категории.
Соответственно, найти подходящий вариант среди продуктов Цекотек можно даже с ограниченным бюджетом.
Компактность
Пылесосы Cecotec миниатюрные по размеру. Их можно хранить в специальной тумбе или в одном из хозяйственных шкафчиков.
Компактные габариты делают роботов более маневренными и подвижными. Большинство моделей от производителя легко может пробираться в труднодоступные места (например, зоны под крупной мебелью).
Гарантия
Производитель предоставляет официальную гарантию на собственные разработки. Соответственно, в случае обнаружения проблем в работе пылесосов (при условии соблюдения правил эксплуатации) получить гарантийное обслуживание можно бесплатно.
Фирменные технологии
Кроме базовых функций многие роботы-пылесосы могут выполнять и дополнительные:
- например, формировать и запоминать карты для нескольких этажей;
- обходить так называемые виртуальные стены, указанные в приложении или отмеченные при помощи магнитной ленты;
- подключаться к Wi-Fi;
- «скрабировать» поверхности с застарелыми пятнами при помощи вибраций и специальных насадок.
Благодаря всем этим функциям и другим упомянутым выше преимуществам уборка при условии использования брендовых пылесосов с рутинного и времязатратного занятия превращается в легкую процедуру, не требующую усилий.