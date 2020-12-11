Покупка робота пылесоса — одна из самых эффективных инвестиций в комфорт. Умный девайс для уборки наводит порядки практически без контроля со стороны пользователя. Он позволяет отдыхать или работать, не отвлекаясь на мытье полов, чистку ковров и борьбу с пылью.

Качественный робот-пылесос самостоятельно строит карту перемещений и виртуозно обходит препятствия на своем пути. Кроме того он возвращается на станцию зарядки в случае разрядки аккумулятора и продолжает клининг ровно с той точки, на которой взял паузу.

Многие роботизированные уборщики продаются вместе с эргономичными пультами ДУ. Роботы-пылесосы Cecotec поддерживают еще и управление с помощью смартфона.

Причины, которые мотивируют к покупке робота-пылесоса от ведущего испанского бренда, представлены ниже.

Качество — на топовом уровне

Регулярное внедрение инноваций в разработки, сотни патентов, статус лучшего продавца в онлайн и офлайн формате — все эти факторы указывают на грамотность производственной политики Cecotec.

Все разработки бренда соответствуют:

внутрипроизводственным стандартам качества;

нормативам, актуальным во всем мире.

Для изготовления устройств используются высококачественные материалы, которые стойко выдерживают высокие нагрузки.

Выбор — на любой бюджет

Стоимость роботов зависит от их технических свойств и особенностей эксплуатации.

Модельный ряд устройств для уборки состоит из решений с разными:

системами навигации;

показателями мощности;

режимами работы;

комплектами поставки.

Простые роботы для сухой и влажной уборки принадлежат к бюджетному ценовому сегменту. А модели с усовершенствованным набором функций представлены в средней и высшей ценовой категории.

Соответственно, найти подходящий вариант среди продуктов Цекотек можно даже с ограниченным бюджетом.

Компактность

Пылесосы Cecotec миниатюрные по размеру. Их можно хранить в специальной тумбе или в одном из хозяйственных шкафчиков.

Компактные габариты делают роботов более маневренными и подвижными. Большинство моделей от производителя легко может пробираться в труднодоступные места (например, зоны под крупной мебелью).

Гарантия

Производитель предоставляет официальную гарантию на собственные разработки. Соответственно, в случае обнаружения проблем в работе пылесосов (при условии соблюдения правил эксплуатации) получить гарантийное обслуживание можно бесплатно.

Фирменные технологии

Кроме базовых функций многие роботы-пылесосы могут выполнять и дополнительные:

например, формировать и запоминать карты для нескольких этажей; обходить так называемые виртуальные стены, указанные в приложении или отмеченные при помощи магнитной ленты; подключаться к Wi-Fi; «скрабировать» поверхности с застарелыми пятнами при помощи вибраций и специальных насадок.

Благодаря всем этим функциям и другим упомянутым выше преимуществам уборка при условии использования брендовых пылесосов с рутинного и времязатратного занятия превращается в легкую процедуру, не требующую усилий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.