Национальный индекс кибербезопасности (NCSI) опубликовал новый рейтинг кибербезопасности в странах мира. Среди 160 исследованных стран Украина занимает 25 место.

При составлении рейтинга NCSI, в основном, учитывались: наличие соответствующего законодательства в сфере кибербезопасности, возможность образования, уровень защиты персональных данных и методы противодействия хакерским атакам в странах мира. Рейтинг нацелен на то, чтоб каждое государство смогло увидеть свои недочеты в кибербезопасности и улучшить положение.

«NCSI, разработанный Академией э-управления, измеряет уровень киберзащиты разных стран и определяет основные области, которым необходимо уделить внимание для улучшения статуса кибербезопасности. Помимо прочего, индекс предоставляет обзор готовности стран предотвращать кибератаки и киберпреступления и бороться с ними», — говорится в публикации.

Так, в десятку стран с лучшей кибербезопасностью вошли Греция, Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция. Украина заняла 25 место.

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Напомним, в конце прошлого года Государственная служба специальной связи и защиты информации представила новый план по кибербезопасности на 2019-2020 года. Его целью является создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использования в интересах личности, общества и государства.

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