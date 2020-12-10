Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила перечень показателей качества связи. По этим критериям регулятор будет проводить проверку качества интернета, мобильной и фиксированной связи со следующего года.
Перечень насчитывает 21 критерий, по 8 для фиксированных и мобильных операторов, и 5 для интернета. Они подлежат обязательному обнародованию операторами телекоммуникаций в 2022 году и соответствующему проведению испытаний в течение 2021 года.
При проверке качества фиксированной связи регулятор будет учитывать:
- процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормируемое время;
- процент заявлений о повреждении телекоммуникационной сети, выполненных за нормируемое время;
- процент счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности);
- процент неудачных вызовов для межгородских вызовов;
- процент неудачных вызовов для местных вызовов;
- процент неудачных вызовов для местных вызовов к службам экстренной помощи (СЭП);
- процент соединений, которые удовлетворяют нормы по качеству передачи речевой информации, для методов оценки за автоматическим методом измерения качества передачи речи;
- процент вызовов, которые удовлетворяют нормы по времени ответа системе информационно-справочного обслуживания (СИСО) оператора.
Для мобильной связи НКРСИ определила следующие критерии качества:
- процент счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности);
- процент неудачных вызовов для национальных вызовов;
- коэффициент недоступности сети;
- процент установленных соединений, которые закончились преждевременным разъединением не по инициативе абонента для национальных соединений;
- процент неудачных попыток присоединения к сети с коммутацией пакетов;
- процент соединений, которые удовлетворяют нормы по качеству передачи речевой информации, для методов оценки за автоматическим методом измерения качества передачи речи;
- средняя скорость передаваемости данных (для HTTP);
- процент недоставленных сообщений SMS.
В то же время качество интернета будут проверять по таким показателям:
- процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормируемое время;
- процент счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности);
- процент успешных регистраций в сети для услуг по доступу к интернету;
- процент отказов регистрации в сети для услуг по доступу к интернету;
- время задержки передачи данных в одну сторону для услуг по доступу к интернету.
Отмечается, что обнародовать эту информацию операторы должны не позднее 31 января 2021 года. Разместить ее необходимо на собственных сайтах и/или в местах продажи телекоммуникационных услуг.
Напомним, в сентябре правительство одобрило постанову, согласно которой НКРСИ будет обязана обнародовать данные об интернет-покрытии и абонбазе операторов. Минцифры предложило такое решение, поскольку в Украине нет единого официального источника информации относительно интернет-покрытия и абонентской базы всех операторов.