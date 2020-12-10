Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила перечень показателей качества связи. По этим критериям регулятор будет проводить проверку качества интернета, мобильной и фиксированной связи со следующего года.

Перечень насчитывает 21 критерий, по 8 для фиксированных и мобильных операторов, и 5 для интернета. Они подлежат обязательному обнародованию операторами телекоммуникаций в 2022 году и соответствующему проведению испытаний в течение 2021 года.

При проверке качества фиксированной связи регулятор будет учитывать:

процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормируемое время;

процент заявлений о повреждении телекоммуникационной сети, выполненных за нормируемое время;

процент счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности);

процент неудачных вызовов для межгородских вызовов;

процент неудачных вызовов для местных вызовов;

процент неудачных вызовов для местных вызовов к службам экстренной помощи (СЭП);

процент соединений, которые удовлетворяют нормы по качеству передачи речевой информации, для методов оценки за автоматическим методом измерения качества передачи речи;

процент вызовов, которые удовлетворяют нормы по времени ответа системе информационно-справочного обслуживания (СИСО) оператора.

Для мобильной связи НКРСИ определила следующие критерии качества:

процент счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности);

процент неудачных вызовов для национальных вызовов;

коэффициент недоступности сети;

процент установленных соединений, которые закончились преждевременным разъединением не по инициативе абонента для национальных соединений;

процент неудачных попыток присоединения к сети с коммутацией пакетов;

процент соединений, которые удовлетворяют нормы по качеству передачи речевой информации, для методов оценки за автоматическим методом измерения качества передачи речи;

средняя скорость передаваемости данных (для HTTP);

процент недоставленных сообщений SMS.

В то же время качество интернета будут проверять по таким показателям:

процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормируемое время;

процент счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности);

процент успешных регистраций в сети для услуг по доступу к интернету;

процент отказов регистрации в сети для услуг по доступу к интернету;

время задержки передачи данных в одну сторону для услуг по доступу к интернету.

Отмечается, что обнародовать эту информацию ​​операторы должны не позднее 31 января 2021 года. Разместить ее необходимо на собственных сайтах и​​/или в местах продажи телекоммуникационных услуг.

Напомним, в сентябре правительство одобрило постанову, согласно которой НКРСИ будет обязана обнародовать данные об интернет-покрытии и абонбазе операторов. Минцифры предложило такое решение, поскольку в Украине нет единого официального источника информации относительно интернет-покрытия и абонентской базы всех операторов.

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