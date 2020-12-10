Обычно каждая новая модель любого бытового прибора оказывается сложнее предыдущих. В конструкции появляются более совершенные детали, дополнительные узлы, а также используются новейшие технологии. Например, благодаря новому функционалу, чтобы почистить стиральную машину, достаточно выбрать соответствующий режим и запустить стирку, а не “колотить” специальные растворы и использовать их строго по инструкции.

Чтобы новые усовершенствования не слишком усложняли жизнь мастерам производители предусмотрели в стиралках-автоматах систему самодиагностики, которая не только останавливает выполнение цикла стирки в аварийных ситуациях, но и выводит на дисплей специальные сервисные сообщения, так называемые коды ошибок стиральных машин. Для опытного мастера не составит труда, сопоставив код и внешние проявление поломки, точно определить не только неисправный узел, но и вышедшую со строя деталь.

Ошибки стиральных машин Бош Несмотря на то, что производитель максимально стандартизировал коды ошибок для всех модельных рядов стиралок, некоторые из них, в основном модели без индикатора, имеют разные способы индикации кодов и особенности их расшифровки.

Поэтому сначала приведем таблицу в которую собраны все возможные ошибки стиральной машины Бош, а потом рассмотрим особенности их отображения на конкретных моделях. Существуют и другие популярные неисправности стиральной машины Бош, но об этом более подробно написано в этой статье. Коды ошибок в стиралках Бош, их значения, причины и способы устранения Прежде чем приступить к изучению ошибок и к поиску неисправного узла стиралки, попробуйте перезагрузить машинку, обесточив ее на четверть часа. Если и после этого система самодиагностики выводит ошибку, придется приступать к поиску неисправности.

В таблице указаны возможные неправильные действия пользователей и поломки. При этом, нужно учитывать, что для диагностики и устранения неисправностей нужно будет разбирать стиралку и выполнять некоторые диагностические измерения. Поэтому, если у вас нет достаточного опыта, лучше обратиться в сервисцентр. Все коды ошибок стиральных машин Bosch

Код сервисного сообщения Что случилось Возможная причина и что можно предпринять самостоятельно F01 и F16 Не получен сигнал-подтверждение о закрытии дверцы люка. Проверьте полноту прилегания дверцы к корпусу и отсутствие застрявших вещей. Возможен выход со строя узла блокировки люка, управляющих элементов на плате центрального контроллера. Перекос петель или сломалась ручка дверцы. Ошибка 16 может быть сброшена после плотного закрытия дверцы и повторного пуска программы. F02 и F 17 В бак стиралки не поступает вода. Нужно проверить положение входного вентиля, давление в водопроводе, отсутствие резких перегибов на наливном шланге. Очистить сетчатый фильтр. Возможно вышел со строя заливной клапан, датчик уровня воды. Также код ошибки 17 может появляться при поломках центрального контроллера. F03 и F18 Не сливается отработанная вода. Проверить проходимость сливного тракта. Очистить дренажный фильтр. Проверить помпу, отсутствие засора в крыльчатке. Ошибка f18 Bosch часто возникает из-за поломки датчика уровня. F04 Вытекание воды из стиралки. Убедитесь, что крышка сливного фильтра плотно закрыта. Внимательно осмотрите сливной и наливной шланги, уплотнитель дверцы люка, кювету-дозатор, бак и подходящие к нему патрубки. При обнаружении изъянов замените прохудившийся компонент. F19 и F22 Вода не нагревается до требуемой температуры. Пониженное сетевое напряжение, перегорел нагревательный элемент, вышел со строя термодатчик, реле подключения ТЭНа, нарушен контакт в соединительных проводах. Возможен выход со строя элементов центрального контроллера. F20 Вода начинает греться в незапланированное алгоритмом программы время. Неисправен температурный датчик, реле включения ТЭНа или центральный контроллер. Перед тем, как устранить ошибку 20, нужно проверить нагревательный элемент на отсутствие пробоя на корпус. F21 Отсутствует вращение электродвигателя или он работает рывками Слетел, порвался или растянулся приводной ремень. Бак заклинил посторонний предмет, попавший в зазор между баком и барабаном. Износ щеток электродвигателя (для модификаций с коллекторным мотором). Также ошибка f-21 может появляться если вышел со строя один из элементов управления электродвигателем (расположены в блоке центрального контроллера) или поломка в самом контроллере. Возможна неисправность тахогенератора или поломка самого электродвигателя. F 23 Сработка системы защиты от протечек (обнаружена вода в поддоне). Проверьте состояние резинового уплотнителя дверцы люка, внутренних трубопроводов стиралки, целостность улитки и патрубков, сливного и наливного шланга, а также бака. Ошибка 23 также появляется при поломке датчика обнаружения воды (установлен на поддоне). F25 Нарушена прозрачность воды в баке или поврежден датчик мутности. Очистить тракт слива. Возможно датчик мутности вышел со строя или на нем образовался налет. Нужно проверить соединительные провода. Сбой или поломка в центральном контроллере. F26 Неисправность датчика уровня воды в баке (прессостата) Проверить соединительные провода между датчиком и центральным контроллером, трубку прессостата. При необходимости установить новый датчик. F27 Не поступает информация от датчика давления Проверьте соединительные провода. Неисправен датчик или центральный контроллер. F28 Показания датчика потока за пределами допустимого диапазона. Недостаточное давление воды из водопровода. Засор в наливном сетчатом фильтре. Поломка заливного клапана, вышел со строя датчик или неисправность в центральном контроллере. F29 После старта программы стирки отсутствует движение воды через датчик потока Полностью откройте кран подачи воды. Проверьте давление в водопроводе, сетчатый фильтр системы налива, отсутствие перегибов на наливном шланге. Также ошибка 29 появляется в случаях когда вышел со строя впускной клапан или датчик уровня воды. F31 Чрезмерно высокий уровень воды в баке Неисправность или засор в тракте слива, заклинил электромагнитный впускной клапан, неисправен датчик уровня или центральный контроллер. F34 Не заблокирован загрузочный люк барабана. Механическая поломка замка, перекос петель, удерживающих люк, обрыв проводов к механизму фиксации замка. F36 Неисправность узла блокировки дверей загрузочного люка. Убедиться в целостности проводов. Заменить механизм блокировки люка (УБЛ). F37 Неисправность датчика температуры воды в баке Проверить термостат, целостность проводов до центрального контроллера. Ошибка 37 также высвечивается при выходе со строя ТЭНа. F38 Замыкание в цепи температурного датчика Убедитесь в отсутствии замыканий в проводке. Вероятнее всего вышел со строя термистор или один из элементов центрального контроллера. F40 Стиралка не запускается или программы выполняются с ошибками. Проверьте напряжение в сети, а также наличие электричества в розетке, целостность шнура электропитания, исправность вилки и розетки. Возможно повреждена кнопка пуска или центральный контроллер. F42 Слишком высокие обороты электродвигателя. Сбой или неисправность таходатчика, неисправность соединительных проводов, симистора на плате центрального контроллера. Возможно вышел со строя электродвигатель. F43 Барабан не вращается Вытащите вещи и запустите стиралку вхолостую. Возможен перегруз барабана. Блокировка барабана (в таких случаях он не проворачивается руками) по причине износа подшипников или попадание предметов в зазор между баком и барабаном. Поврежден тахогенератор. F44 Электродвигатель вращается только в одном направлении. Убедитесь, что в барабане отсутствует дисбаланс вещей. Проверьте тахометр, электродвигатель, а также элементы управления расположенные на плате центрального контроллера (симистор, реверсное реле). F59 3D-датчик выдает неправильные значения Проверить соединительную проводку к центральному контроллеру. Вытащить и повторно вставить фишку. Поломка датчика или центрального контроллера. F60 Неверные данные с датчика потока. Проверить наличие воды и ее давление в водопроводе. Очистить сетчатый фильтр. возможно вышел со строя заливной клапан, датчик потока или прессостат. F61 Не заблокирован загрузочный люк барабана Механическая поломка замкового механизма. Неисправен УБЛ. Обрыв или дефект в проводке от замка к центральному контроллеру. F63 Сбой ПО центрального контроллера. Перезагрузите стиралку, обесточив ее на четверть часа. Если работа стиралки не восстановилась необходим ремонт или замена платы центрального контроллера. F67 Выход со строя электронных компонентов на плате центрального контроллера. Диагностика, ремонт или установка новой платы контроллера. Выполняется в условиях сервисцентра. E02 Критический сбой в работе электродвигателя. Проверить щетки коллектора, целостность обмоток электродвигателя, таходатчик. Ошибка е2 высвечивается также при выходе со строя элементов центрального контроллера. E67 Неисправность управляющего контроллера. Возможны сбои из-за перепадов напряжения, нарушения проводки, а также выход электронных компонентов платы центрального контроллера.

Коды ошибок стиральных машин Bosch WFP Несмотря на то, что коды ошибок стиральных машин Bosch практически во всех моделях этого бренда практически одинаковые, для серии Bosch WFP они трактуются немного по-другому.

Код сервисного сообщения Что случилось Код сервисного сообщения Что случилось F01 и F08 Не плотно закрылась дверца загрузочного люка F10 Нарушена цепь управления между электродвигателем и центральным контроллером F02 Недостаточная скорость наполнения бака водой F11 Неисправности электродвигателя и его цепей. F03 Отработанная вода не уходит из бака F12 Неисправность в обмотках электродвигателя или износились щетки. F04 Сработал датчик защиты от протечек F13 На клеммы электродвигателя подается повышенное напряжение (более 318 Вольт). F05 Самопроизвольный запуск электродвигателя. F14 Электродвигатель не начинает вращение из-за пониженного сетевого напряжения (менее 174 Вольт) F06 Неисправен термодатчик или реле включения нагревательного элемента F15 Температура воды в баке стиралки не соответствует требованиям программы стирки. F07 Вода в баке стиралки не нагревается F16 На центральный контроллер не поступил сигнал о закрытии загрузочного люка.

Сервисные коды стиральных машин Bosch Maxx 5 / 6 / 7 Модельный ряд включает в себя как стиралки с дисплеем, так и более простые версии не оснащенные табло. Но независимо от модификации, коды ошибок стиральных машин Bosch Maxx 5, 6 или 7 будут всегда отображаться на передней панели в виде комбинаций светящихся и неактивных индикаторов. Для расшифровки используют пять светодиодов скорости отжима, и четыре светодиода состояния стиралки. Для некоторых кодовых комбинаций имеется два варианта отображения. Коды ошибок и неисправности стиральной машины Бош Макс 5, 6 и 7

Код сервисного сообщения Состояние светодиодов

скорости отжима

(сверху вниз)

1 – светится, 0 – не горит Состояние светодиодов активного режима

(сверху вниз)

1 – светится, 0 – не горит Что случилось Инд 1 Инд 2 Инд 3 Инд 4 Инд 5 Инд 6 Инд 7 Инд 8 Инд 9 F16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Дверца загрузочного люка не закрылась полностью. F17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Бак не заполнен водой. F18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Отработанная вода осталась в баке F19 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Отсутствует или не достаточный нагрев воды в баке. F20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Самопроизвольный нагрев воды (без команды из центрального контроллера). F21 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Барабан вращается неравномерно или не крутится совсем. F22 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Отсутствует нагрев из-за выхода со строя термистора. F23 1 0 1 1 1 0 0 0 0 В поддоне появилась вода. Сработала защита от протечек. F40 (1-ый вариант) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Стирка остановлена из-за перепадов сетевого напряжения F40 (2-ой вариант) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 F63 (1-ый вариант) 0 1 1 1 1 1 0 0 0 Сбой прошивки или выход со строя центрального контроллера. F63 (2-ой вариант) 0 1 1 1 1 0 0 0 1

Коды ошибок стиральных машин Bosch Maxx Logixx 8 Sensitive Все модели стиралок этой серии комплектуются дисплеем, поэтому нет необходимости отслеживать неисправности по светодиодным индикаторам, сравнивая их с таблицей. Но некоторые коды ошибок Бош, выводимые на экран, в этих стиралках расшифровываются немного по-другому.

Код сервисного сообщения Что случилось Код сервисного сообщения Что случилось F16 и F34 Дверца загрузочного люка не закрыта F36 Неисправность узла блокировки люка F17 Бак стиралки не наполняется за установленное алгоритмом F37 и F38 Вышел со строя терморезистор. F18 В центральный контроллер не приходит сигнал об опустошении бака. F42 Электродвигатель постоянно вращается на высоких оборотах F19 Вода не достигла нужной температуры за отведенное для этого время. F43 Барабан стиралки перестал вращаться (предположительно из-за блокировки электродвигателя). F20 Нагрев воды осуществляется самопроизвольно, без получения команды с центрального контроллера. F44 Электродвигатель вращается только в одном направлении. F23 Сработка датчика контроля протечек. F59 Неисправность 3D сенсора F25 Система пропустила этап полоскания из-за срабатывания сенсора мутности. F60 Вышел со строя датчик потока F26 и F27 Датчик уровня воды выдает неправильные значения или отсутствует. F61 Система не смогла распознать сигнал от узла блокировки дверцы люка. F28 и F29 Показания датчика протока заблокировали подачу воды в бак стиралки. F63 Вышел со строя процессорный чип центрального контроллера F31 Уровень воды в баке стиралки превысил допустимый уровень F67 Нарушение обмена между силовой и управляющей платами центрального процессора.

Коды ошибок стиральных машин Bosch Maxx 4 Этот модельный ряд стиралок не снабжен дисплеями, поэтому расшифровка сервисных кодов производится по состоянию трех индикаторов, расположенных в правой части лицевой панели. В таблице приведены коды ошибок стиральных машин Bosch без дисплея этой серии.

Сервисный код Состояние индикаторов стиралки

(1 — горит, 0 — не светится) Рекомендации по устранению Готовность Работа Завершение работы F16 1 0 0 Не плотно закрыта дверь загрузочного люка или сигнал об этом не доходит до центрального контроллера. F17 0 1 0 Бак стиралки не наполнен водопроводной водой. F18 0 0 1 Слив отработанной воды происходит слишком долго или вообще отсутствует. F19 1 1 0 Температура воды в баке не достигает требуемых значений или не греется вообще. F20 0 1 1 Самопроизвольное включение нагревательного элемента без команды из центрального контроллера. F21 1 0 1 Электромотор не крутит барабан или вызывает неравномерное вращение. F22 1 1 1 Отсутствует нагрев воды в баке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.