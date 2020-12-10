«Громадське ТБ» прекращает вещание в кабельных сетях. Организация переходит в диджитал и теперь будет размещать свой контент в YouTube, передает Детектор Медиа.

Сообщается, что заявление на аннулирование лицензии, поданное самой ОО «Громадське ТБ», подписал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 10 декабря. Регулятор аннулировал спутниковую лицензию вещателя, что также лишает права на ретрансляцию «Громадського» провайдеров кабельного ТВ и IPTV.

По словам представительницы «Громадського» юристки Екатерины Неманихиной, организация была вынуждена пойти на такой шаг из-за отсутствия финансирования. Теперь приоритетной площадкой для размещения контента станет YouTube, где, как отметила глава «Громадського» Юлия Банкова, уже сейчас сосредоточена большая часть аудитории вещателя.

«Мы подали прошение об отказе от лицензии на телевизионное вещание, и сегодня Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал отказ. Это было сложное решение, ведь любая аудитория важна. И все же «Громадське» окончательно переходит в диджитал. На это есть несколько причин: во-первых, наша целевая аудитория значительно моложе и смотрит нас преимущественно в онлайне. Во-вторых, для общественной организации, которая живет преимущественно за донорские средства, телевизионное вещание трудно и дорого обслуживать», — сказала Банкова.

Отмечается, что кроме собственного веб-сайта и ютуб-канала «Громадське» присутствует в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Telegram и TikTok, а также предоставляет свой контент для показа на телеканалах по всей Украине.

Напомним, с 1 февраля текущего года «Громадське ТБ» прекратило спутниковое вещание. До недавнего времени смотреть программы телеканала могли абоненты кабельных операторов и IPTV/OTT провайдеров.

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