В субботу, 12 декабря, на арене Уэмбли в Лондоне состоится бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. На ринге сойдутся Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.

В России права на бой приобрел онлайн-сервис AMEDIATEKA. Прямой эфир без рекламных блоков пройдет прямо на платформе, а на следующий день поединок будет доступен в записи.

Энтони Джошуа (23-1, 20 нокаутов) возвращается на ринг впервые с декабря 2019 года, когда он одержал уверенную победу над Энди Руисом и вернул себе титулы чемпиона мира WBA, IBF, IBO, WBO в супертяжелой весовой категории. Теперь ему предоставилась возможность выступить в своей родной стране впервые после победы техническим нокаутом в седьмом раунде над Александром Поветкиным в сентябре 2018 года.

Пулев (28-1, 14 нокаутов) получил такую возможность благодаря тому, что занял первое место в рейтинге IBF. В ноябре 2014 года он проиграл нокаутом в пятом раунде Владимиру Кличко. Потерпев единственное поражение в своей карьере, Пулев снова поднялся по карьерной лестнице к титулу, выиграв восемь боев подряд.

Следующий бой, который покажет Amediateka — Геннадий Головкин против Камила Шеремета. Он состоится 19 декабря.

В декабре 2019 года AMEDIATEKA и DAZN объявили о сотрудничестве. Все пользователи онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA на эксклюзивных условиях получили доступ к проектам одного из главных спортивных стриминговых сервисов — DAZN Originals. В пакет вошли документальные фильмы и сериалы о людях, изменивших спортивную индустрию.

DAZN — это спортивный стриминговый сервис, основанный в Лондоне в 2015. Год спустя DAZN был запущен в Австрии, Германии, Швейцарии и Японии, а для жителей Канады он стал доступен в 2017. В дальнейшем произошел запуск в Соединенных Штатах Америки, Италии, Испании и Бразилии.

Онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA является частью AMEDIA TV и демонстрирует рейтинговые сериалы одновременно с их выходом в США и Великобритании. Контент производится ведущими студиями и телеканалами — HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, Starz, BBC, Fremantle, Studio Canal и др. Сервис Амедиатека доступен на всех основных платформах: интернет, мобильные телефоны, Smart TV, Apple TV и приставки операторов платного телевидения.

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