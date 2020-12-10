Sony выкупит платформу аниме Crunchyroll, принадлежащую AT&T. Вероятно, сервис станет частью анимационного дистрибутора Funimation Global Group, передает Кабельщик.



Сообщается, что сумма сделки составляет $1,175 млрд. С покупкой Crunchyroll Sony получит 3 млн подписчиков и свыше 90 млн зарегистрированных пользователей по всему миру.

В AT&T Crunchyroll посчитали слишком нишевым проектом, не способным привлечь большую аудиторию. Вместо этого компания решила сосредоточиться на более перспективном сервисе HBO Max.

Для Sony эта сделка станет возможностью укрепить позиции на рынке аниме и активно конкурировать с другими сервисами.

Напомним, в ноябре AT&T продала свою долю в европейской компании CME, а в августе передала свое венесуэльское подразделение DirecTV в собственность чилийского венчурного капитала.

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