Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) совместно с оператором lifecell запускают проект, направленный на раскрытие коррупционных преступлений. В частности, проект предполагает материальное вознаграждение обличителям коррупционных преступлений в телеком-отрасли, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, проект призывает всех участников телеком-рынка и связанные с этой индустрией органы власти неуклонно соблюдать требования законодательства в своей деятельности, быть объективными и беспристрастными. Вместе с НАПК lifecell будет поощрять и поддерживать всех обличителей коррупционных преступлений в телекоммуникационной отрасли.

«Отрасль телекома является одной из самых коррумпированных в мире. Штрафы за коррупционные преступления в этой области в прошлом году составили более двух миллиардов долларов. И об этих коррупционных преступлениях стало известно благодаря обличителям. Мы верим, что в Украине тоже есть люди, которые готовы разоблачать коррупцию. НАПК и lifecell будут поощрять и защищать таких украинцев. Рады подписать меморандум о сотрудничестве с lifecell сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией», ― заявил Председатель НАПК Александр Новиков.

Если сумма коррупционного преступления превышает 10 млн грн, то обличитель, сообщивший о нем, получает денежное вознаграждения от государства. Если сумма меньше 10 млн грн, то денежное вознаграждение предоставляет lifecell.

Отмечается, что обличитель коррупционных схем в телеком-отрасли будет получать денежное вознаграждение от lifecell до 1 млн грн (10% от предмета коррупционного преступления), если по факту представленной им информации будет раскрыто коррупционное преступление и вынесен обвинительный приговор суда.

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