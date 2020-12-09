В США инициировали законопроект, направленный на поддержку развития сетей 5G в Европе. Таким обаразом Штаты намерены помочь европейским союзникам противостоять «губительному китайскому влиянию», передает Радио Свобода.

Как сообщила одна из инициаторок законопроекта Марси Каптур, планируется оказать поддержку, в частности финансовую, европейским странам, имеющим «дефицит инфраструктуры с советских времен». По мнению американских законодателей, такой дефицит делает союзников «особенно уязвимыми для пагубного китайского влияния».

«Соединенные Штаты и наши союзники сталкиваются с возростающими угрозами со стороны связанных с властями компаний в Китае, поскольку они стремятся проникнуть в демократические институты и подорвать их», — заявила Каптур.

Отмечается, что развитие 5G-сетей в ЕС поспособствует созданию критически важной инфраструктуры, которая в свою очередь позволит использовать различные решения — от беспилотников до автоматизированного производства. По словам Каптур, сеть 5G послужит основой трансатлантической телекоммуникационной инфраструктуры и будет способствовать дальнейшему развитию передовых технологий.

Напомним, на сегодня Китай является лидером по развертыванию сетей пятого поколения в мире. В ноябре в КНР насчитывалось 700 000 базовых станций пятого поколения, что вдвое превышает их количество во всем остальном мире.

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